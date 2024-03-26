Выставка в честь 30-летия Университета «Дубна» открылась в Подмосковье

Как рассказали в администрации округа, девиз выставки - «Знание. Наука. Возможности». Часть экспозиции посвятили научно-исследовательской работе. Там можно увидеть VR-байк и другие экспонаты.

Сейчас в университете работают 35 кафедр, из них семь - базовые кафедры Объединенного института ядерных исследований.

«Нам важно не только гордиться тем, что у нас есть университет, но и предпринимать дальнейшие шаги по его развитию», - сказал глава округа Максим Тихомиров.

В конце осмотра все посетители могут оставить памятную надпись на специальном стенде и сделать фото в мантии с дипломом выпускника.

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