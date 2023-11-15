Выставка уникальной коллекции Юсуповых открылась в Красногорске
Выставка уникальной коллекции Юсуповых открылась в музее-заповеднике «Архангельский» в Красногорске. Экспозицию разместили в зале малого дворца «Каприз».
Выставку назвали «Фарфоровое заведение». На ней можно увидеть парадные сервизы, чайные пары, тарелки, вазы, кувшины и многое другое с разными композициями.
«В истории завода различают два периода. Первый с 1818 по 1822, так называемый, ранний, когда мастера только-только искали свой стиль. И поздний с 1822 по 1831, когда мастерской заведовал Август Филипп Ламбер», - сообщила хранитель музейных предметов музея-заповедника «Архангельское» Анастасия Москалева.
Экспозицию разместили в том же месте, где когда-то работала мастерская. Многие, кто приезжает в «Архангельское», спрашивают о фарфоровом заведении Юсупова. Теперь смогут полюбоваться воочию. Некоторые предметы широкая публика увидит впервые. Выставка фарфора будет постоянной.
Познакомиться с предметами некоторыми предметами и проникнуться атмосферу княжеского дома можно до февраля 2025 года.
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