Выставка уникальной коллекции Юсуповых открылась в Красногорске

Эвакуированных из сектора Газа граждан России разместили в Волоколамске

В пункт временного размещения под Волоколамском продолжают поступать эвакуированные граждане России из сектора Газа. Первые порядка 50 человек прибыли в ПВР рано утром 14 ноября. Вторая группа приехала на следующий день.

Глава округа Михаил Сылка выразил слова поддержки эвакуированным жителям.

Большинство прибывших говорят по-русски, но и есть те, кто не знает языка, особенно малыши. Среди эвакуированных не только граждане РФ, но и палестинцы. Специально для них в пункте временного пребывания оборудовали комнаты для женщин и мужчин, где они могут молиться в любое время.

«Мы прилетели в Домодедово, там нас хорошо встретили. Дали теплые куртки, шапки и даже обувь. Это было очень необходимо, потому что когда нас эвакуировали, у нас было тепло и мы практически все были в легкой одежде», - рассказала одна из эвакуированных.

«Мы сами живем в Казани. У моего мужа там жили родственники, которые сейчас приехали сюда вместе с нами. Я никогда не бывала у него на родине, и тут мы решили впервые съездить в гости к его родственникам. Мы еще долго думали, когда ехать этой осенью или подождать до лета, но все-таки решились сейчас. Кто бы мог подумать, что вот так могла обернуться эта поездка», - рассказала жительница Казани Кристина.

По словам женщины, после небольшого отдыха она с семьей поедут в родной город.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС пустило тысячи ракет в сторону еврейского государства. Израильские военные начали в ответ обстреливать сектор Газа и запустили боевую операцию «Железные мечи». С момента эскалации в Газе погибли около 11,5 тысячи человек , 4,5 тысячи из которых - дети.