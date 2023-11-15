15 ноября 2023, 23:05

Выставка уникальной коллекции Юсуповых открылась в Красногорске

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Выставка уникальной коллекции Юсуповых открылась в музее-заповеднике «Архангельский» в Красногорске. Экспозицию разместили в зале малого дворца «Каприз».

Выставку назвали «Фарфоровое заведение». На ней можно увидеть парадные сервизы, чайные пары, тарелки, вазы, кувшины и многое другое с разными композициями.

«В истории завода различают два периода. Первый с 1818 по 1822, так называемый, ранний, когда мастера только-только искали свой стиль. И поздний с 1822 по 1831, когда мастерской заведовал Август Филипп Ламбер», - сообщила хранитель музейных предметов музея-заповедника «Архангельское» Анастасия Москалева.

Экспозицию разместили в том же месте, где когда-то работала мастерская. Многие, кто приезжает в «Архангельское», спрашивают о фарфоровом заведении Юсупова. Теперь смогут полюбоваться воочию. Некоторые предметы широкая публика увидит впервые. Выставка фарфора будет постоянной.

Познакомиться с предметами некоторыми предметами и проникнуться атмосферу княжеского дома можно до февраля 2025 года.

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Красногорск
15 ноября 2023, 23:16
Эвакуированных из сектора Газа граждан России разместили в Волоколамске
Дарья Шапочкина
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В пункт временного размещения под Волоколамском продолжают поступать эвакуированные граждане России из сектора Газа. Первые порядка 50 человек прибыли в ПВР рано утром 14 ноября. Вторая группа приехала на следующий день.

Глава округа Михаил Сылка выразил слова поддержки эвакуированным жителям.

Большинство прибывших говорят по-русски, но и есть те, кто не знает языка, особенно малыши. Среди эвакуированных не только граждане РФ, но и палестинцы. Специально для них в пункте временного пребывания оборудовали комнаты для женщин и мужчин, где они могут молиться в любое время.

«Мы прилетели в Домодедово, там нас хорошо встретили. Дали теплые куртки, шапки и даже обувь. Это было очень необходимо, потому что когда нас эвакуировали, у нас было тепло и мы практически все были в легкой одежде», - рассказала одна из эвакуированных.

«Мы сами живем в Казани. У моего мужа там жили родственники, которые сейчас приехали сюда вместе с нами. Я никогда не бывала у него на родине, и тут мы решили впервые съездить в гости к его родственникам. Мы еще долго думали, когда ехать этой осенью или подождать до лета, но все-таки решились сейчас. Кто бы мог подумать, что вот так могла обернуться эта поездка», - рассказала жительница Казани Кристина.

По словам женщины, после небольшого отдыха она с семьей поедут в родной город.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС пустило тысячи ракет в сторону еврейского государства. Израильские военные начали в ответ обстреливать сектор Газа и запустили боевую операцию «Железные мечи». С момента эскалации в Газе погибли около 11,5 тысячи человек , 4,5 тысячи из которых - дети.

Волоколамск
15 ноября 2023, 22:05
Медики и пациенты встретились на форуме «Здравоохранение в Дубне»
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Дубненцы задали острые вопросы медикам на форуме «Здравоохранение в Дубне». Мероприятие организовали на базе ДК «Октябрь». С приветственным словом к жителям обратился глава Дубны Максим Тихомиров. Именно городская администрация выступила инициатором и организатором форума.

«Мы должны быть максимально полезны нашим жителям и отвечать на все запросы, которые возникают», - сообщил Тихомиров.

Представители учреждений здравоохранения рассказали о последних новостях и планах. Жители отметили, за последнее время произошли кардинальные изменения.

«Мы пришли к выводам, что очень востребована помощь жителям преклонного возраста, мы планируем открыть центр долголетия», - рассказала замначальника ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России Оксана Лекова.

Вопросов из зала - десятки. Какие-то решаются просто, другие - требуют времени и затрат.

«Хотел поблагодарить жителей, которые прошли на эту встречу, поблагодарить администрацию, что она создает такие встречи, они нам важны для обратной связи», - заявил главврач Дубненской больницы Игорь Давронов.

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Дубна Врачи
15 ноября 2023, 21:47
Марафон в поддержку донорского движения прошел в Королеве
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В Королеве бегуны поддержали донорское движение и преодолели марафон. На центральной площади города развернули мобильный медицинский пункт. Желающие сдали кровь и прошли тест на генотип, чтобы войти в Федеральный регистр неродственных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

«Это очень важно, потому что важно показывать своим примером, как можно вступить в донорство костного мозга, это не страшно, это очень почетно, ответственно. И мы рады, что вся страна присоединилась. И, конечно, присоединился Королев», - сообщила начальник управления организации службы крови ФМБА Ольга Эйлхер.

В акции поучаствовали более сотни жителей. Они провели символический забег на центральных улицах города. Мероприятие возглавил амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров. Он сам перенес лейкоз и 31 курс химиотерапии.

«Этот вид донорства вдолгую. Вам могут позвонить через год, через пять, через десять, могут вообще не позвонить. И очень важно, чтобы ваш ответ был да», - заявил Алискеров.

Цель марафона - привлечь молодых и здоровых людей к донорству. Наукоград с ней справился на «ура». За время работы мобильного пункта собрали более 21 литра крови. А Федеральный регистр пополнился 45 донорами костного мозга.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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Спортсмены Королев
15 ноября 2023, 21:14
Сотрудники аэропорта Домодедово рассказали подробности спасения забытой игрушки
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Сотрудники аэропорта Домодедово вернули девочке забытую в воздушной гавани любимую игрушку. История облетела многие СМИ. Работники рассказали подробности спасательной операции. Например, случай произошел накануне Дня доброты.

«Пошли на рейс, сели в самолет и поняли, что они забыли здесь игрушку - маленького крысенка. Уже такого заигранного, без глаза, но любимого. И из самолета нам позвонили и сказали, что они забыли этого крысеныша. Мы его передавали из смены в смену, пока пассажиры за ним не вернулись», - сообщила начальник подгруппы комнаты матери и ребенка аэропорта Ирина Белинина.

Главная задача сотрудников аэропорта - проявить доброту к пассажирам. Этому и обучают новичка, который планирует работать в воздушной гавани.

«Мы говорим про особенности пассажиров. Пассажир, когда попадает в среду аэропортовскую, <…> естественно нервничает. И одна из главных задач - его успокоить, сказать, что все будет замечательно», - заявил начальник подгруппы инструкторской деятельности по пассажирскому обслуживанию Никита Гарипов.

История возвращения игрушки далеко не единственная в Домодедово. Софья Занегина вспомнила случай, когда она сопровождала маломобильного пассажира на рейсе из Тель-Авива. Как правило, туда летят люди на лечение.

«Пассажиры, которые ехали на траволаторе, начинают ругаться. Впереди ехала бабушка лет 80 примерно. Они были у нее в руках и нечаянно перегородили путь всем остальным пассажирам. Палки острыми концами развернулись в сторону пассажиров. Это было опасно», - рассказала агент пассажирского обслуживания второго класса аэропорта Софья Занегина.

День доброты отмечают в России 13 ноября. Однако в аэропорту Домодедово он проходит ежедневно.

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Аэропорт Домодедово

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