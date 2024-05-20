Выставка текстильного искусства Перу началась в Химках

Представители Республики Перу на открытии выставки рассказали о регионе Куско. Студенты из Химок узнали об особенностях быта и национальных чертах местных жителей. Лектором стал выходец из общины коренного населения Паробамба Сесарио Пиментель. Слушатели узнали, как отличить ламу от альпаки, и научились работе с традиционной прялкой. Каждый смог попробовать создать собственное произведения искусства.

«Я очень рад, что нашему институту уделяется особое внимание со стороны посольства и государства Перу. Традиции сохранения и возрождения народной культуры близки не только перуанцам, но и нашим отечественным деятелям культуры. Если говорить более предметно, то выставка призвана для нас открыть другую грань богатой культуры перуанского плоскогорья и познакомиться с традиционным текстильным искусством», - отметил первый проректор Московского государственного института культуры Виталий Слепокуров.

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