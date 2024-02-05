05 февраля 2024, 14:02

Выставка световых приборов разных исторических эпох откроется в Балашихе 7 февраля

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Выставка «Освещая все былое» откроется в Балашихе 7 февраля. На ней представят световые приборы разных исторических эпох.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, гости выставки узнают о применении световых приборов от древних времен до наших дней. Экспозиция будет работать в Балашихинском историко-художественном музее до 10 марта Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

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Выставки Музеи Балашиха
05 февраля 2024, 14:21
Жителям 140 домов Сергиева Посада сделали перерасчет за отопление в январе
Автор фото: Александра Степанова
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Компания «Газпром теплоэнерго» сообщила о перерасчете платы за отопление и горячую воду потребителям Сергиево-Посадского округа. Это касается жителей 140 домов, которые испытывали перебои с подачей ресурсов в первые дни года.

Перерасчет сделали для жильцов 140 многоквартирных и жилых домов микрорайонов Клементьевский и Северный, поселков Лакокраска и Семенково, а также деревни Путятино. В период аномальных морозов в начале января здесь зафиксировали перебои с отоплением.

Начисления с учетом перерасчета можно увидеть в квитанциях за январь 2024 года.

Если остались вопросы, жители могут обращаться в Сергиево-Посадский филиал «Газпром теплоэнерго МО» по телефону 8-495-540-84-25 (добавочный 54-193, 54-121) или по электронной почте info.sp@50.gpte.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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ЖКХ Отопление Сергиев Посад
05 февраля 2024, 14:10
Школьников Подмосковья пригласили на всероссийскую олимпиаду по промышленному программированию
Unsplash
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Учащихся 9-11 классов приглашают на всероссийскую олимпиаду по промышленной разработке PROD. Регистрация на участие продлится до 14 февраля на сайте. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Олимпиада позволит участникам погрузиться в профессию разработчика и определить направления своего профессионального развития. Школьникам предстоит решить теоретические задачи по программированию, а также поработать над реальными бизнес-кейсами от крупнейших IT-компаний.

Победители и призеры смогут на льготных условиях поступить в Центральный университет и НИУ ВШЭ, а также получат возможность по упрощенному отбору попасть на стажировку в «Тинькофф».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в регионе построят свыше 70 школ и детских садов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники
05 февраля 2024, 13:59
Проект «Школа здоровья» расширят в Лотошине
Аппарат фракции КПРФ в Московской областной Думе
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В Лотошине прошла встреча заместителя председателя Мособлдумы Константина Черемисова со своим помощником Галиной Головачевой в рамках «Школы здоровья». Это проект, направленный на проведение бесплатного медицинского обследования для всех жителей городского округа.

С момента запуска «Школы здоровья» жители в Лотошине могут записаться на медицинское обследование в одной из лучших клиник Московского региона.

На встрече обсудили, как проходит реализация программы, а также что необходимо сделать, чтобы улучшить работу.

Участники встречи пришли к выводу, что программу необходимо расширять и привлекать наибольшее количество жителей к профилактическим мероприятиям. Одной из важных задач, которую необходимо решить в ближайшее время, - информирование населения.

«Уверен, что благодаря совместным усилиям мы сможем достичь поставленных целей и помочь жителям Лотошина поддерживать и улучшать свое здоровье. Ведь данная программа включает в себя адаптацию под потребности конкретного человека» - отметил Константин Черемисов.

Чтобы узнать о проекте «Школа здоровья» и принять участие в программе, следует связаться с помощником Константина Черемисова - Галиной Головачевой. Это можно сделать по телефону 7-991-731-87-37.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц новой техникой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поликлиники Медицина
05 февраля 2024, 13:56
Подмосковье подвело итоги работы по нацпроекту «Демография» в 2023 году
Unsplash
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Поддержка родителей и семей с детьми, повышение доступности дошкольного образования, создание условий для комфортного долголетия — это основные приоритеты национального проекта «Демография». Министерство экономики и финансов Московской области сообщило об итогах работы по этим направлениям в прошлом году.

За год по нацпроекту в Подмосковье построили детские сады на 1250 мест в Ступине, Серпухове, Котельниках и Одинцове.

Материнским капиталом воспользовались более 10 тысяч родителей. Еще почти 280 тысяч семей получили ежемесячную денежную выплату на питание беременных и кормящих, а также детей младше трех лет.

Семьи с новорожденным ребенком получили 2 858 подарочных наборов со всем необходимым для первого года жизни ребенка. Желающие мамы получили вместо набора выплату в размере 20 тысяч рублей.

ЭКО - еще одна важная возможность, которую дает нацпроект «Демография». В прошлом году программой экстракорпорального оплодотворения бесплатно воспользовались почти шесть тысяч раз.

В Орехово-Зуеве открыли ФОК с ледовой ареной, где могу тренироваться взрослые и дети. В Домодедово появился первый в Подмосковье крытый манеж с полноразмерным футбольным полем. Рядом построили физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной и тренажерными залами. Закончились работы на двух универсальных спортивных площадках, двух хоккейных площадках и семи футбольных полях.

Подмосковье продолжает прирастать новыми объектами образования. В 2024 году в регионе планируется построить свыше 70 школ и детских садов. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Нацпроекты

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