Выставка «Страна детства» откроется в музее «Усадьба Лукутиных» в Подмосковье

«На ней будут представлены предметы из собрания Всероссийского музея декоративного искусства, созданные в разных техниках, отражающие легкость и счастье детских лет. Многие мастера народных промыслов „рассказывали“ про те времена, используя яркие, теплые, красочные образы и цвета», - уточнили в ведомстве.

Воссоздать атмосферу детской комнаты помогли богородская, дымковская, каргопольская, семеновская игрушки.

Экспозицию можно увидеть В селе Федоскино на Лукутинской улице, 7 в Мытищах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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