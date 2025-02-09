Выставка скульптур посвященная Русскому миру открылась в Реутове

Особое внимание уделено творчеству Виталия Казанского, хорошо известного жителям Реутова. Его скульптуры и фотографии памятников, созданных мастером по всей стране, напоминают о значимости его вклада в искусство. Среди известных работ Казанского - памятники академику Челомею в Реутове, писателю Бунину в Ефремове, актеру Сергею Бодрову в образе героя фильмов «Брат» и «Брат-2», а также единственный в России памятник Игорю Талькову и крупнейший в мире конный монумент Джалолиддину. Несмотря на то что скульптора уже нет в живых, его творчество продолжает вдохновлять.

Сергей Сорокин, соавтор некоторых произведений Казанского, представил свои работы, посвященные православной тематике. Его уникальная концепция 3D-иконы нашла отражение в таких произведениях, как «Троица», «Спас» и «Савва Сторожевский». Сам художник видит Русский мир через призму православной веры и делится своими размышлениями о совместной работе с Казанским. Он выразил надежду, что в будущем в Реутове появится музей, посвящённый памяти выдающегося скульптора.

Работы Владимира Лепешова включают реалистичные образы исторических личностей и современных героев. В его последних произведениях затрагиваются события СВО: образы Моторолы, Гиви, Вохи и проект памятника «Герои Донбасса» заставляют задуматься о глубине происходящих событий. Кроме того, на выставке представлены философские эссе автора, которые дополняют его художественные произведения.

На открытии выставки художники и гости поблагодарили администрацию Реутова и меценатов за поддержку. В рамках работы экспозиции запланированы круглые столы и встречи с авторами.

Выставка будет открыта для посещения с 6 по 22 февраля и рассчитана на зрителей всех возрастов.