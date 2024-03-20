Выставка скульптора Татьяны Бусыревой «Пушкин и русский мир» завершится в Одинцове 25 марта

Посетители усадьбы смогут увидеть с керамический портрет поэта, парные образы Пушкина и Гоголя, скульптурные композиции из дерева и другие интересные экспонаты. Выставка проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Приобрести билеты на выставку можно по ссылке.

Напомним, усадьба Вяземы находится на территории Одинцовского округа. Она входит в состав Государственного историко-литературного музея-заповедника Пушкина. На ее территории сохранился дворец с флигелями и хозяйственными постройками, парк XVIII века, Годуновский пруд, церковь Преображения Господня и старинная звонница.

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