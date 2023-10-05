Выставка «Секретный художник СССР» об авторе банкнот и марок открылась в Одинцове
В Одинцовском историко-краеведческом музее открылась выставка «Секретный художник Советского Союза», посвященная сотруднику Гознака Ивану Дубасову. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
Иван Иванович Дубасов создал дизайн большинства советских денежных знаков, а также эскизы наград и рисунки более 100 почтовых марок.
На выставке представлены его подлинные работы - карикатуры, награды, марки и деньги. Также экспозиция включает информационно-справочный материал.
Увидеть выставку можно до 30 декабря. Подробности на сайте музея.
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