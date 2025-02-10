Выставка с портретами ректоров открылась в филиале МГИМО в Одинцове

Художник Виктор Брускин создал 15 портретов ректоров, которые руководили университетом на протяжении 80 лет с момента его основания. Среди представленных работ есть портрет действующего ректора, академика Российской академии наук Анатолия Торкунова.

Стоит отметить, что в этом университете бережно сохраняются важные традиции, передающиеся из поколения в поколение. Выставка дает возможность студентам и сотрудникам вспомнить о выдающихся ректорах и их значении в становлении института как ведущего дипломатического вуза в России, а также в укреплении его позиций на международной образовательной и научной арене.

Экспозиция располагается на 6 этаже в холле библиотеки Одинцовского филиала и будет доступна для посещения до 19 февраля.