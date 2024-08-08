Выставка ростовской финифти началась в усадьбе Лукутиных в Мытищах

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Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в экспозиции представлена часть экспонатов Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль».

Искусство финифти пришло на Русь в 10 веке из Византии, где ее называли «огненным письмом». Мастера пишут миниатюрные картины по эмали.

Выставка закончит свою работу 29 сентября, а все подробности можно узнать на туристическом портале Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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