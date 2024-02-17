Выставка «Родной земли многоголосье» открылась в Шатуре

Одной из ярких особенностей выставки является сборник стихов под названием «Есть Родина у каждого из нас». В этой уникальной книге представлены свежие стихотворения от местных авторов, демонстрирующие любовь и привязанность к родному краю. Стихи позволяют почувствовать дух местности и ее уникальные черты.

На выставке внимание привлекают не только красочные экспонаты и уникальные работы искусства, но и книга, посвященная истории Шатурской ГРЭС - самой крупной электростанции в регионе. В издании под названием «Артгрэс» подробно описывается весь процесс ее строительства и развития, начиная с проектирования до современных технологических достижений.

В книге «Большая Шатура» представлена детальная информация о планах развития городского округа, его экономическом и научном потенциале, а также привлекательности для инвесторов.

«Выставка призвана показать богатство культурного наследия Шатуры и стать уникальной возможностью для жителей города углубиться в его историю и будущее», - подчеркнула библиотекарь Анна Каналина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».