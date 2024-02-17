17 февраля 2024, 19:44

Выставка «Родной земли многоголосье» открылась в Шатуре

Мартыненко Михаил
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Увлекательная краеведческая выставка «Родной земли многоголосье» открылась в библиотеке на проспекте Борзова в Шатуре. Она предлагает жителям Подмосковья окунуться в историю городского округа.

Одной из ярких особенностей выставки является сборник стихов под названием «Есть Родина у каждого из нас». В этой уникальной книге представлены свежие стихотворения от местных авторов, демонстрирующие любовь и привязанность к родному краю. Стихи позволяют почувствовать дух местности и ее уникальные черты.

На выставке внимание привлекают не только красочные экспонаты и уникальные работы искусства, но и книга, посвященная истории Шатурской ГРЭС - самой крупной электростанции в регионе. В издании под названием «Артгрэс» подробно описывается весь процесс ее строительства и развития, начиная с проектирования до современных технологических достижений.

В книге «Большая Шатура» представлена детальная информация о планах развития городского округа, его экономическом и научном потенциале, а также привлекательности для инвесторов.

«Выставка призвана показать богатство культурного наследия Шатуры и стать уникальной возможностью для жителей города углубиться в его историю и будущее», - подчеркнула библиотекарь Анна Каналина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Выставки Шатура
17 февраля 2024, 18:49
Около миллиарда рублей инвестировали в производство альпинистского снаряжения в Истре
Светлана Борщева
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Компания «Венто», занимающаяся производством средств защиты для безопасной работы на высоте, приступила к строительству второй очереди производственно-складского комплекса в Истре. Этого удалось достичь благодаря инвестициям в один миллиард рублей.

Компанию «Венто» 30 лет назад основали энтузиасты-альпинисты для производства оборудования, необходимого в горах. Однако любые работы на высоте требуют схожих подходов к безопасности, и проект стал расширяться.

Сейчас здесь разрабатывают и производят страховочные системы, которые применяются специалистами для работы как на высоте, так и под землей. Компания также выпускает специальное оборудование, которое позволяет безопасно проводить высотные работы в любой отрасли и при различных условиях.

Запуск нового завода в Истре увеличит производственные мощности, а также расширит ассортимент выпускаемой продукции.

«Здесь находится строящийся объект на шесть тысяч квадратных метров, сюда вложено более одного миллиарда рублей инвестиций», - поделился гендиректор «Венто» Илья Маликов.

Запуск первой очереди запланирован на первый квартал этого года, а второй - через год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность защиты прав предпринимателей , работающих в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Истра Строительство
17 февраля 2024, 17:48
Фельдшер из Чехова Оксана Серна вошла в состав лучшей бригады скорой помощи Подмосковья
Елена Лабзина
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Фельдшер Чеховской подстанции Оксана Серна вошла в состав лучшей бригады скорой помощи Московской области в 2023 году. Вместе с другими медиками она получила награды и поздравления.

По итогам 2023 года в лучшую бригаду скорой помощи Подмосковья вошли врач Щелковской подстанции Алла Григорьева, фельдшер Чеховской подстанции Оксана Серна, медсестра Домодедовской подстанции Татьяна Федотова, водитель Балашихинской подстанции Иван Концов. Все они получили денежную премию, а главное - стали примером ответственности и профессионализма.

«Было неожиданно и очень приятно. Стимулировать, поддерживать медицинских работников важно и нужно. Ведь работа тяжелая, большая текучка кадров. Медиков необходимо мотивировать, ведь на них большая ответственность, им доверяют жизни людей», - поделилась Оксана.

Лучший фельдшер отметила, что награда - это заслуга работы всей бригады № 102, в которой она трудится. Ведь от слаженной работы команды зависит многое. Общий стаж Оксаны Серны в Чеховской станции скорой помощи составляет 24 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Награды Скорая помощь Врачи Чехов
17 февраля 2024, 17:00
Тендеры на ремонт и содержание дорог объявили в 3 городских округах Подмосковья
Медиаархив Подмосковья
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Сразу несколько государственных закупок на ремонт автомобильных дорог объявили в Подмосковье. Исполнителей ищут в Сергиево-Посадском, Долгопрудном и Пушкинском городских округах.

В Сергиево-Посадском округе победителю тендера предстоит выполнить ремонт дорог протяженностью почти четыре километра. Начальная (максимальная) цена контракта превысила 41 миллион рублей. Заявки от участников принимаются до 4 марта, а заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Сергиев Посад».

В Долгопрудном ищут исполнителя для проведения работ на участке от дома № 19 на Набережной улице до Стародмитровским шоссе. Стартовая цена лота почти достигла 42 миллионов рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 4 марта. Заказчик работ - администрация городского округа.

В Пушкинском городском округе исполнителю предстоит производить ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов по требованию заказчика в лице администрации округа на протяжении 2024 года. НМЦК составила 31 миллион рублей. Прием заявок завершится 4 марта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Дороги Сергиев Посад Долгопрудный Пушкино
17 февраля 2024, 16:11
Капремонт дома № 10 на Октябрьской улице в Балашихе обсудили с его жителями
ФКР
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Представители Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области провели встречу с собственниками квартир дома № 10 на Октябрьской улице в Балашихе. С жителями обсудили ход дальнейших работ.

В прошлом году дом № 10 на улице Октябрьская был поврежден в результате взрыва газа. Сейчас его активно восстанавливают, чтобы жители могли вернуться в свои квартиры как можно скорее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте свыше четырех тысяч домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Как сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области, в мероприятии приняли участие организации, занятые выполнением работ на объекте. На таких встречах жителям предоставляется актуальная информация о прогрессе ремонтных работ, а также они могут задавать вопросы о текущих этапах восстановительных мероприятий.

Сейчас на объекте трудится строительная бригада из 15 человек. С начала 2024 года специалисты уже успели выполнить ряд работ, включая устройство бетонной подготовки в техническом подполье, монтаж армирования лифтовой шахты 1-го этажа, армирование стен, заливку лифтовой шахты и другие.

В настоящее время продолжаются работы по устройству монолитных перекрытий технического этажа и другие этапы восстановления. Эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» ежедневно следят за соблюдением строительных норм и правил.

Балашиха Ремонтные работы

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