Выставка работ художника Германа Тростянко продлится в Лобне до 3 марта

В художественной галерее имени В. И. Коробкова внучка художника Дарья Евцихевич вместе с пианистом Николаем Гангнусом исполнила «Славянские танцы» Дворжака в четыре руки.

«Именно эта его ипостась оказалась мне наиболее близка, потому что я музыкант, работала с артистами балета, и сама непрофессионально занимаюсь балетом уже не один десяток лет», - рассказала Евцихевич.

Организовали выставку внуки Тростянко Дарья и Денис Евцихевич, а название «Неоконченный портрет» навеяно автопортретом, который так и остался незаконченным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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