27 июня 2024, 20:19

Выставка работ художницы Елены Мироновой открылась в Мытищах

Пресс - служба Мытищи
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В универмаге SLAVA concept в Мытищах состоялось мероприятие, объединившее моду и искусство под названием «Опорные точки моды. От 90-х до наших дней». Ведущей встречи стала известная стилист и аналитик моды Валентина Ягунова. В рамках события также прошла выставка работ Елены Мироновой, художницы и руководителя арт-проекта «Флешмоб одного кадра».

Проект Елены Мироновой насчитывает около 200 участников со всей России, но в Мытищи она привезла лишь часть своего творчества, чтобы представить его широкой публике. Посетители смогли не только ознакомиться с экспозицией, но и приобрести эксклюзивные предметы моды.

Первый заместитель главы городского округа Мытищи Людмила Иванова и заместитель главы Ольга Сидоркина положительно оценили мероприятие и отметили, что когда торговые площадки превращаются в места для демонстрации работ художников и дизайнеров, это способствует продвижению их творчества.

Председатель Общественного совета и заместитель председателя Московского областного отделения общественной организации «Опора России» Роман Коробейкин подчеркнул, что бизнес-сообщество и культура неразделимы. Эта выставка уже не первая в нашей практике, и мы планируем продолжать поддерживать такие инициативы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Художники Бизнес
27 июня 2024, 20:49
Научно-практический центр интегративной медицины заработал в Подмосковье
Пресс-служба Минздрава МО
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Научно-практический центр интегративной медицины открылся на территории МОНИКИ имени Владимирского. Врачи помогут подобрать жителям региона с неврологическими заболеваниями индивидуальный план лечения.

Как рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, для лечения пациентов в Подмосковье внедряются самые современные методы терапии.

«Сегодня открыли новый центр интегративной медицины. В нем ведут прием врачи-неврологи, рефлексотерапевты, а также мануальные терапевты», - рассказал Сапанюк.

Пациенты смогут пройти диагностику на биорезонансных аппаратах, а врачи-неврологи подберут индивидуальную схему лечения. Это лазеротерапия, иглорефлексотерапия, биорезонансная терапия.

Лечение бесплатно, по полису ОМС. В центр направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Медицина
27 июня 2024, 20:30
Чемпионка мира по самбо Эльмира Кахраманова провела мастер-класс в Мытищах
Пресс - служба Мытищи
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В Мытищах в спортивном комплексе прошел мастер-класс по самбо, который провела известная чемпионка мира Эльмира Кахраманова. Мероприятие собрало большое количество юных спортсменов и их тренеров, желающих усовершенствовать свои навыки и получить ценные советы от профессионала.

Эльмира Кахраманова не только продемонстрировала технику срыва захвата с последующей быстрой атакой, но и поделилась секретами своего мастерства. Участники мастер-класса активно участвовали в тренировочном процессе.

По завершении интенсивной тренировки каждый участник смог получить автограф от чемпионки.

Местный координатор партийного проекта «Zа самбо» Владимир Акимов подчеркнул значимость этого события и отметил, что самбо - это не только вид спорта, но и определенная культура, система воспитания настоящего гражданина, который всегда готов постоять не только за себя, но и за свою семью, за Родину.

Мастер-класс стал ярким подтверждением того, что самбо является не только способом физического развития, но и важным элементом духовного воспитания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи
27 июня 2024, 20:29
Минтранс Подмосковья назвал автобусы, следующие до парка «Дубрава» в Павловском Посаде
Минтранс Подмосковья
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Подмосковный Минтранс для удобства гостей и жителей региона подготовил список автобусов, на которых можно доехать до парка «Дубрава» в Павловском Посаде. В подборку вошли 12 маршрутов.

Как пояснили в ведомстве, в парке все желающие могут устроить пикник в кругу семьи или взять напрокат велосипеды для активного отдыха, а доехать до него можно на автобусах с номерами 1, 25, 58, 4, 9, 56, 7, 2, 35, 22к, и № 386.

На всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

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Автобусы Балашиха
27 июня 2024, 20:01
Семейные мастер-классы прошли в историко-художественным музее в Мытищах
Пресс - служба Мытищи
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Проект «Лето в Подмосковье», организованный Мытищинским историко-художественным музеем, вызывает большой интерес среди жителей города. Мастер-классы проходят как в помещении самого музея, так и на открытой площадке Центрального парка культуры.

На мастер-классах можно узнать, как можно задекорировать подставку для мобильного телефона, расписывая ее акриловыми красками, изготовить народную игрушку из лыка, писать гусиными перьями тексты старинной азбукой глаголицы или создать уникальные бутоньерки. Эти мероприятия особенно популярны среди детей из летних лагерей на базе местных школ.

Напомним, что очередной мастер-класс под названием «Что написано пером» состоится 29 июня. Также 6 июля с 12:00 до 14:00 запланировано мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Участники смогут изготовить бутоньерку с символом праздника.

Для участия необходимо зарегистрироваться через форму заказа экскурсии на сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Музеи

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