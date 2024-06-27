Выставка работ художницы Елены Мироновой открылась в Мытищах

Проект Елены Мироновой насчитывает около 200 участников со всей России, но в Мытищи она привезла лишь часть своего творчества, чтобы представить его широкой публике. Посетители смогли не только ознакомиться с экспозицией, но и приобрести эксклюзивные предметы моды.

Первый заместитель главы городского округа Мытищи Людмила Иванова и заместитель главы Ольга Сидоркина положительно оценили мероприятие и отметили, что когда торговые площадки превращаются в места для демонстрации работ художников и дизайнеров, это способствует продвижению их творчества.

Председатель Общественного совета и заместитель председателя Московского областного отделения общественной организации «Опора России» Роман Коробейкин подчеркнул, что бизнес-сообщество и культура неразделимы. Эта выставка уже не первая в нашей практике, и мы планируем продолжать поддерживать такие инициативы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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