Выставка «Путешествие в детство» продлится в Верее до старого Нового года

Фотографии с утренников, карнавальные костюмы и елочные игрушки советских времен помогают взрослым снова стать маленькими. Все экспонаты можно трогать.

Большая часть игрушек размещена не в витринах, а на елке. На выставке также можно ознакомиться с историей игрушек из ваты, картона и стекла.

Кроме того, в ретрозоне все посетители могут сделать «школьную» фотографию с Дедом Морозом из СССР. Выставка продлится до старого Нового года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

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