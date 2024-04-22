Выставка производителей Подмосковья прошла в ТЦ «Авиапарк»

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Выставку провели в рамках проекта «100% Подмосковье». Свою продукцию представили более 50 малых и средних компаний Московской области и самозанятых. В числе участников были представители других регионов Центрального федерального округа - компании из Москвы и Ярославской области.

На мероприятии производители смогли не только предложить свою продукцию гостям, но и получить консультации на стенде центра «Мой Бизнес» Московской области.

Следующая выставка в рамках проекта «100% Подмосковье» состоится уже в мае.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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