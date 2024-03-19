Выставка продуктов питания Food Expo открылась в центре «Крокус Экспо» в Красногорске

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По его словам, выставка, которую вновь организовали после четырехлетнего перерыва, стала площадкой для взаимодействия поставщиков, рестораторов, крупных производителей и фермеров региона.

«Мероприятие включает в себя сырную и винную секции, площадку с фудтраками, а также тематические мероприятия: обучающие форумы, презентации, дегустации и мастер-классы», - рассказал Мурашов.

На стендах свои товары представили более 20 производителей и фермеров Московской области. Выставка продлится с 19 по 21 марта на площадке Международного выставочного центра «Крокус Экспо».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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