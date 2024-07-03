Выставка природной живописи началась в арт-пространстве в Мытищах

Экспозицию открыли в новом арт-пространстве «Импульс.Арт». Оно появилось в молодежном центре в мае этого года для поддержки юных талантов.

Одной из участниц проекта стала жительница округа Ирина Кувалдина, представившая здесь свою выставку. По словам девушки, при создании своих картин она черпала вдохновение в природе.

«Я поняла, что хочу связать свою жизнь с творчеством. Я черпаю красоту этого мира в природе, в мелочах, которые раньше не замечала: в красоте облаков на закате, капле дождя на листе, красивом изгибе цветка. Стараюсь передать эту красоту в своих картинах, чтобы сделать этот мир чуточку еще прекраснее», - рассказала Ирина.

Художественная выставка будет работать в молодежном центре «Импульс» с 9:00 до 21:00 до 7 июня. Вход свободный.

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