07 ноября 2023, 20:55

Выставка портретов участников СВО открылась под Рузой

Сморкалов Никита
Читайте нас в: Google Новости

Выставка художника Светланы Галаган открылась в Центре восстановительной терапии М. А. Лиходея под Рузой. Она посвящена участникам специальной военной операции. Ранее работы мастера представили в Общественной палате РФ и музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств.

Светлана Галаган специализируется на создании мозаичных икон для храмов. Когда началась спецоперация, она работала в Белгородской области. Там она и познакомилась с российскими военными, принимающими участие в боевых действиях. Написав их графические портреты, Светлана решила продолжить серии работ.

«Когда человек оказывается один на один со смертью и понимает, что должен защитить других от этой смерти, в нем происходит какое-то изменение. На мой взгляд, это и есть герои», - поделилась Светлана Галаган.

Она подчеркнула, что ее поражают пронзительные взгляды военных на фотографиях. По ее мнению, это взгляды людей, готовых идти к своей цели.

«Эти воины - наша сила, наша опора», - добавила Светлана.

Отметим, что сейчас Светлана Галаган собирает гуманитарную помощь вместе с другими волонтерами. Впоследствии они передают предметы первой необходимости на линию фронта.

Открытие выставки в Центре восстановительной терапии имени М. А. Лиходея вошло в серию мероприятий в честь 37-летия ЦВТ. На ней представлены живописные и графические портреты воинов разных войск. Руководство центра отдельно поблагодарило Светлану Галаган за возможность продемонстрировать ее работы пациентам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Его волонтеры занимаются оказанием помощи военнослужащим и членам их семей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Руза
07 ноября 2023, 20:05
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 7 ноября
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 7 ноября. Основные заторы зафиксированы на Новорязанском, Ленинградском и Новорижском шоссе.

Также движение затруднено на Пятницком, Волоколамском, Мякининском и Каширском шоссе. Кроме того, пробки наблюдаются на ЦКАД неподалеку от населенного пункта Большие Вяземы.

Водителям напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание автовладельцев просят проявить в темное время суток и во время дождя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Вместе с тем модернизацию проходят электрички, автобусы и другой общественный транспорт.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки
07 ноября 2023, 19:44
Контейнерную площадку в Ступине привели в порядок по просьбе жителей
ГУСТ МО
Читайте нас в: Google Новости
Жители городского округа Ступино получили обновленную контейнерную площадку после жалоб. Теперь там планируется установить видеокамеры, чтобы можно было осуществлять контроль за незаконным складированием мусора.

Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова рассказала, что в городском округе Ступино местные жители начали жаловаться на состояние контейнерной площадки в селе Верзилово, на улице Центральная, дом № 3. Там неоднократно фиксировались навалы крупногабаритного мусора.

«Инспекторы территориального отдела № 22 проследили за качеством уборки и устранением нарушений», - рассказала Светлана Аипова.

Она добавила, что на площадке установили бункер для КГО, чтобы не допускать скопления мусора и пересмотрели график вывоза отходов.

Отметим, что специалисты ГУСТ регулярно проводят мониторинг контейнерных площадок для пресечения незаконного складирования отходов. Кроме того, представители управления оперативно реагируют на жалобы жителей Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ступино Мусор
07 ноября 2023, 19:19
Жителям Подмосковья напомнили о необходимости получить заключение перед освоением земель
Главное управление культурного наследия Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Жителям Московской области напомнили о необходимости получения заключения перед освоением земель или проведением строительных работ. Это необходимо сделать, чтобы убедиться в отсутствии объектов культурного наследия на осваиваемых территориях.

Главное управление культурного наследия Московской области выдало около 22 тысяч заключений о наличии ОКН на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению. Все документы собственники получили с начала 2023 года.

Государственная услуга предоставляется бесплатно в электронном виде через РПГУ. Срок предоставления - 12 рабочих дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что вовлечение имущества в оборот - одна из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
07 ноября 2023, 18:57
Более 60 школьников Подмосковья стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
Министерство образования МО
Читайте нас в: Google Новости
Финал всероссийского конкурса «Большая перемена» прошел в лагере «Артек». Московскую область представляли 64 обучающихся 8-10 классов.

Шесть финалистов стали абсолютными победителями конкурса - ребята получили сертификаты на миллион рублей, которые можно потратить на образование. Ребята также получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

«Для педагогов-наставников, чьи ученики хорошо проявили себя на конкурсе, предусмотрено денежное вознаграждение», - уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Помимо этого, победители и призеры получили денежные сертификаты номиналом до 200 тысяч рублей. В финале ребята не только решали поставленные на конкурсе задачи, но и посещали встречи со спикерами, развлекательные мероприятия и конкурсы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники

Новости по теме