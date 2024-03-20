20 марта 2024, 20:41

Выставка подмосковной живописи отрылась в Мособлдуме 20 марта

Аппарат СРЗП
Читайте нас в: Google Новости

Выставка картин «Подмосковье в живописи» открылась в Московской областной Думе 20 марта. Посетители смогут увидеть пейзажи региона, архитектурные и исторические памятники, а также портреты земляков.

По словам руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду», заместителя председателя Московской областной думы Игоря Чистюхина, в Подмосковье удивительная природа, выдающееся прошлое и настоящее, но главное богатство региона - это люди.

«Мы должны создавать художникам Подмосковья, всем творческим жителям региона условия для развития, реализации своих талантов. Создавать творческие пространства, где авторы картин смогут взаимодействовать со своими зрителями, поддерживать и способствовать развитию художественных традиций, культуры и духовного наследия Подмосковья», - отметил Чистюхин.

На открытии экспозиции побывали студенты и специалисты художественных школ Московской области.

Выставку организовали фракция «Справедливая Россия - За правду», АНО «Академия народного искусства»» и Союз художников народного искусства России.

Посетить экспозицию можно до 22 марта включительно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Депутаты
22 марта 2024, 16:28
Литературный фестиваль юных чтецов «Слово» стартовал в Мытищах
Читайте нас в: Google Новости
Молодежный литературный фестиваль «Слово» стартовал в Мытищах. В этом году на конкурс кроме участников из Подмосковья приехали чтецы из Каспийска.

Как рассказал председатель комиссии по сохранению народных ценностей и развитию туризма и культуры Общественной палаты городского округа Мытищи Сергей Егоров, главная цель творческого турнира - найти и поощрить молодые дарования из Подмосковья.

«Мы проводим фестиваль в третий раз. У нас сильное жюри из профессиональных журналистов, поэтов и писателей. В этом году открыли фестиваль интерактивной речевой разминкой. Формат фестиваля: череда конкурсов и мастер-классов, плюс в этом году фестиваль приурочили к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина», - рассказал Егоров.

На церемонии открытия фестиваля участники прочитали стихотворения известных поэтов.

«Русская литература создает человека и отличает его от других людей. Для меня почетно находиться в коллективе таких одаренных детей», - отметила член жюри фестиваля «Слово», член Союза журналистов России, поэт, автор-исполнитель Татьяна Яковлева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Фестивали Молодежный
22 марта 2024, 16:14
Цикл предметных диагностических работ для учеников 10-х классов провели в Подмосковье
Пресс-служба Минобразования МО
Читайте нас в: Google Новости
Десятиклассники Подмосковья написали предметные региональные диагностические работы по разным предметам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Около 2,5 тысячи человек написали срез по физике, более двух тысяч учащихся - по химии. Еще 2,6 тысячи десятиклассников справились с заданиями по биологии.

На выполнение каждой работы, состоящей из 18 заданий, дали 100 минут. Учителя смогли проверить уровень предметной подготовки, чтобы спланировать дальнейшую работу с ребятами и вовремя устранить пробелы в знаниях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в «Неделе добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Образование
22 марта 2024, 16:10
Микрорайон Цемгигант станет главной площадкой акции «Лес Победы» в Воскресенске
Читайте нас в: Google Новости
Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» пройдет 27 апреля. Главной площадкой в Воскресенске станет Тополиная улица в микрорайоне Цемгигант. Жители округа высадят дубы, липы, клены и серый орех.

Посвященная празднованию Дня Победы акция «Лес Победы» проходит в Подмосковье каждый год. В этот раз жители высадят молодые деревья на участке площадью в один гектар, расположенном вдоль реки Кепиковка.

Акция стартует 27 апреля в 10:00. Саженцы, инвентарь и все необходимое участникам выдадут на месте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в «Неделе добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск Экология
22 марта 2024, 16:09
Сотрудники «Мособлпожспаса» провели учения по тушению пожара в больнице Егорьевска
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Работники «Мособлпожспаса» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы провели учения по тушению условного пожара в психиатрической больнице в поселке Павлова городского округа Егорьевск. По сценарию огонь вспыхнул в палате на первом этаже здания из-за перенапряжения в электросети.

По словам заместителя начальника территориального управления № 10 ГКУ МО «Мособлпожспас» Игоря Старцева, на момент возникновения условного пожара на всех этажах больницы находились люди, а сильное задымление значительно затрудняло эвакуацию.

«Прибыв к месту условного пожара, огнеборцы сформировали четыре звена газодымозащитной службы и провели разведку очага возгорания, а также поиск условных пострадавших. Работники противопожарно-спасательной службы также установили автоцистерну на пожарный гидрант и проложили магистральную линию к подъездам здания для обеспечения бесперебойной подачи воды на защиту помещения и тушение условного пожара», - рассказал Старцев.

Он отметил, что все сотрудники и пациенты больницы без паники самостоятельно эвакуировались из здания.

«В ходе учений все поставленные цели и задачи были выполнены в полном объеме. Всего в тренировке было задействовано 28 человек личного состава и шесть единиц техники», - заключил Игорь Старцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Пожары Больницы Егорьевск

Новости по теме