Выставка племенных животных прошла в деревне Орлово

Это уже 27-я по счету ежегодная Московская областная выставка племенных животных «Звезды Подмосковья». За это время многое изменилось. Например, раньше среди племенных коров были практически одни иностранки, в этот раз на подиум вышла значительная часть отечественных буренок.

Ветврач ЗАО «Емельяновка» Ольга Пучкова рассказала, что животных оценивают по экстерьеру, качеству молока и другим параметрам. Так, по условиям конкурса, доить коров до выхода нельзя, чтобы молочная вена выглядела красиво.

«На сегодняшний день мы можем с уверенность говорить, что наша селекция по тем молочным породам достойна мирового уровня и большинство подмосковных хозяйств и из других регионов приобретают племенной молочный скот именно в Подмосковье», - прокомментировал министр сельского хозяйства Московской области Сергей Двойных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ.

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