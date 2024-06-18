Выставка пейзажей из собрания Русского музея пройдет в Звенигороде

Выставка «Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX вв. из собрания Русского музея» будет работать с 25 июня 2024 года по 12 января 2025 года. Вниманию ценителей искусства будут представлены 40 произведений мастеров пейзажной живописи. Не обойдется без знаменитых картин. Среди них - пейзажи Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Игоря Грабаря, их учеников и последователей.

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