Выставка о войне 1812 года открылась в музее поискового отряда «Боец» в Электрогорске

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Участие в открытии выставки приняли представители Совета депутатов Павлово-Посадского округа, Совета ветеранов и жители города. С приветственным словом выступила руководитель музея.

Гостям рассказали интересные факты об Отечественной войне 1812 года. Например, как началась эта война и какое отношение она имеет к Павлово-Посадскому округу.

Среди экспонатов представлены предметы военного снаряжения и оружия, оловянная миниатюра, значки и знаки из коллекции жителя Павловского посада Бориса Бардыгина. Ему передали благодарственное письмо от руководителя музея поискового отряда «Боец». Выставка продлится до 30 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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