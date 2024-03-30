30 марта 2024, 19:24

Выставка о культурном наследии Перу открылась в Химках

Администрация Химки г.о.
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Выставка, посвященная национальному культурному наследию Перу, открылась в Химках. Посольство республики предоставило институту культуры 11 керамических фигурок быков и шесть фотографий пейзажей региона Пуно на юге страны. Мероприятие продлится до 3 апреля.

Открытие выставки провела ректор МГИК, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ Екатерина Кудрина. На церемонии также присутствовала третий секретарь посольства Республики Перу Киспе Жеральдин Андреа Охеда, которая рассказала об истории экспонатов как части культурного наследия.

Руководство МГИК провело встречу с представителями посольства, где обсудили вопросы сотрудничества между учебными заведениями и возможности обучения студентов из Республики Перу в России.

Также секретарь посольства посетила учебные корпуса института, где ознакомилась с работами преподавателей и студентов. Выставка под названием «Русская душа красотою живет» представляет культуру России. В ходе экскурсии для гостей была организована концертная программа с участием студентов факультета музыкального искусства и хореографического факультета МГИК.

«Наши страны объединяют добрые традиции дружбы, солидарности и взаимовыгодного партнерства», - подчеркнула лидер движения общественной поддержки Химок Олеся Климачева.

Она добавила, что посетить выставку можно абсолютно бесплатно.

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Выставки Химки Студенты
30 марта 2024, 19:48
Медицинскую мебель поставили в Московский областной госпиталь для ветеранов войн
Козлов Максим Константинович
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Свыше 200 новых предметов медицинской мебели установили в госпитале для ветеранов войн в Подмосковье. Среди них — кресла для врачей и пациентов, шкафы для документации и столы с тумбами. Поставку осуществила Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области.

Начальник группы ИТО Максим Козлов отметил, что формирование современной инфраструктуры - одна из приоритетных задач здравоохранения в Подмосковье.

«Новая мебель для медицинского персонала и отделений в целом создаст комфортные условия работы и приема пациентов», - добавил Максим Козлов.

Для получения информации о госпитализации рекомендуется обращаться по номеру телефона: 7 (499) 670-93-32. Более подробная информация о работе медучреждения размещена на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.

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Здравоохранение
30 марта 2024, 18:46
Воздушный крестный ход совершили в небе над Клином
Администрация Клин г.о.
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Воздушный крестный ход состоялся в Клину. В небо над городом подняли икону «Спас Нерукотворный», которую президент Владимир Путин подарил Воздушно-космическим силам России.

Икона «Спас Нерукотворный» была передана Главному командованию ВКС России президентом страны Владимиром Путиным 21 февраля 2024 года на церемонии награждения военных частей ВКС РФ на аэродроме Чкаловский.

15 марта икону передали Храму Вознесения Господня за Серпуховскими воротами - Главному Храму Воздушно-космических сил, где в мероприятии приняли участие ветераны военной службы, военнослужащие ВКС, их семьи, гражданский персонал Минобороны РФ и сотрудники Центрального опытно-конструкторского бюро ВКС.

В феврале 2024 года военную часть в Клине посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он выразил благодарность вертолетчикам за их службу.

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Список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» сегодня поднялся в небо над Клином. Командование подразделения армейской авиации совместно с представителем Клинского благочиния совершили облет территории городского округа Клин.

Протоиерей Игорь (Ковалев), настоятель Преображенского храма в селе Борозда и бывший выпускник высшего военного авиационного училища летчиков, молился за защиту земли России и за помощь военнослужащим во время полета над городом.

Клин Владимир Путин
30 марта 2024, 18:43
Обращение о присвоении Красноармейску звания города трудовой доблести направят Путину
Пресс-служба Московской областной думы
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Мособлдума рассмотрела обращение к президенту России о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» Красноармейску. Соответствующее предложение выдвинули органы местного самоуправления из Пушкинского городского округа.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов обратил отдельное внимание на то, что жители Красноармейска внесли значимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Они проявили трудовой героизм и показали истинную самоотверженность, что подтверждается документально.

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов пояснил, что данное звание присваивается городам, чьи жители внесли значительный вклад в достижение победы. Он отметил роль коллектива Государственного союзного конструкторского бюро № 47 и работников Софринского артиллерийского полигона в обеспечении успешного производства военной продукции, которая помогла приблизить победу.

В заключение председатель Мособлдумы напомнил, что звания городов трудовой доблести носят Ступино, Подольск, также Коломна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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Мособлдума Владимир Путин Красноармейск
30 марта 2024, 18:01
Мособлдума приняла закон о поддержке среднего профессионального образования
Пресс-служба Московской областной думы
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Мособлдума в ходе 80-го заседания приняла закон, направленный на поддержку среднего профессионального образования в Московской области. Он предусматривает предоставление инвестиционного налогового вычета организациям, которые передают бесплатно имущество учреждениям, реализующим программы среднего профессионального образования.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что такая налоговая льгота поможет промышленным предприятиям активнее сотрудничать с колледжами.

«Предприятия смогут безвозмездно передавать оборудование, на котором студенты будут обучаться, и при этом уменьшить налоговые платежи», - отметил Игорь Брынцалов.

Игорь Брынцалов добавил, что это позволит создать необходимую базу для обучения студентов в образовательных учреждениях и обеспечит предприятия квалифицированными кадрами.

Налоговый вычет будет предоставляться учебным заведениям, которые готовят слесарей, токарей, операторов станков, машинистов и другие востребованные специальности.

Инвестиционный налоговый вычет будет осуществляться налоговыми организациями по налогу на прибыль.

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Льготы Законы Мособлдума Студенты Образование

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