Выставка о героях СВО открылась в галерее имени Коробкова в Лобне

В экспозиции представлены 35 картин от подмосковных художников. Выставка «Новые герои Подмосковья» будет работать до 30 августа в галерее имени Владимира Коробкова по адресу: улица Ленина, дом № 16.

«Картины здесь не просто красивые - в них заложен смысл. Погрузитесь в мир искусства и ощутите эмоции, которые вызывают эти работы», - написала в Telegram-канале глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Организовал выставку «Фонд культурных инициатив» Московской области при поддержке правительства региона, Фонда президентских грантов и Союза журналистов Подмосковья. 16+ Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».