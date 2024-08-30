Выставка народного творчества началась в Мытищах 29 августа

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В основу идеи выставки легла концепция преемственности современного искусства и народного творчества. Участниками выставки станут мастера и художники из 18 областей страны и четырех республик: Дагестан, Карелия, Мордовия и Удмуртия.

Гости выставки смогут познакомиться с подмосковными и нижегородскими ремеслами из Жостово и Федоскино, Богородского и Гжели, Павловского Посада, Хохломы, Городца, Федосеево и Полховского Майдана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте туристического портала есть афиша мероприятий, которую обновляют каждый день.

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