30 августа 2024, 11:14

Выставка народного творчества началась в Мытищах 29 августа

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Выставка «Народное искусство России. Связь времен» пройдет в Мытищах с 29 августа до 29 сентября. Там представят свои работы мастера из 22 регионов страны.

В основу идеи выставки легла концепция преемственности современного искусства и народного творчества. Участниками выставки станут мастера и художники из 18 областей страны и четырех республик: Дагестан, Карелия, Мордовия и Удмуртия.

Гости выставки смогут познакомиться с подмосковными и нижегородскими ремеслами из Жостово и Федоскино, Богородского и Гжели, Павловского Посада, Хохломы, Городца, Федосеево и Полховского Майдана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте туристического портала есть афиша мероприятий, которую обновляют каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Мытищи
30 августа 2024, 12:16
Антитеррористические учения прошли в 15 школах Солнечногорска
Читайте нас в: Google Новости
Всероссийские антитеррористические учения провели в 15 школах Солнечногорска в преддверии нового учебного года. Участие приняли работники школ и сотрудники охраны, силовые структуры муниципалитета и отдел надзорной деятельности округа.

На базе Тимоновской школы отработали действия при вооруженном нападении и захвате преступника, а также при получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем!» с информационным сообщением о воздушной тревоге.

«Все службы и подразделения школы показали высокий уровень подготовки и слаженную работу. Хочу выразить благодарность всем участникам учений за их профессионализм, ответственность и самоотверженность. Благодаря вашей работе мы можем быть уверены в обеспечении безопасности всех учащихся и персонала школы», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Также сотрудники школ обновили документы, определяющие антитеррористическую защищенность объектов образования, провели инструктажи и учебные тренировки с персоналом, ознакомились с учебным фильмом на тему безопасности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Солнечногорск Полиция
30 августа 2024, 12:07
Жителям Мытищ напомнили правила безопасности на ж/д станции
пресс-служба городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Рейд безопасности провели на железнодорожной станции Мытищи. Волонтеры раздали жителям памятки.

Во время рейда правоохранителей несколько человек получили предупреждения при попытке перехода железнодорожных путей в неположенном месте. Еще четверых оштрафовали.

С начала года наибольшее количество нарушений зафиксировали на платформах Тайнинская и Перловская. Там волонтеры регулярно проводят акции и раздают информационные брошюры с правилами поседения на железной дороге.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи
30 августа 2024, 12:07
Капитальный ремонт котельной «Беспятово» в Зарайске выполнили на 70%
Министерство ЖКХ Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Капитальный ремонт котельной «Беспятово» продолжается в Зарайске. Работы, начатые в июне на Советской улице, выполнены на 70%.

В МинЖКХ Подмосковья рассказали, что обновленная котельная обеспечит теплом и горячей водой около девяти тысяч жителей Зарайска. Модернизацию котла выполняют в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

«Капитальный ремонт котельной в Зарайске - это важный шаг в повышении качества теплоснабжения для тысяч жителей. Мы следим за соблюдением всех технологических процессов, чтобы гарантировать надежность и экологичность работы котельной на долгие годы», - отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Технологические процессы и ход работ контролируют специалисты компании «УТНКР».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Зарайск
30 августа 2024, 11:47
Химчане стали призерами первенства России по спортивному ориентированию
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Воспитанники школы имени Горелова в Химках стали призерами первенства России по спортивному ориентированию. Ребята забрали серебро и бронзу соревнований.

Спортсмены соревновались по нескольким дисциплинам: велокросс - общий старт, велокросс - эстафета - три человека и велокросс - классика. Химки представляли две команды: девушки в категории до 18 лет и парни до 24 лет.

Серебряные медали в эстафете по три человека завоевали Федор Никифоров, Данила Кротков и Алексей Супрун, бронза в этой же дисциплине у Кристины Евсиковой, Алисы Паниной и Елизаветы Голубевой.

«Наши спортсмены регулярно занимают призовые места на региональных и всероссийских соревнованиях. Хочу напомнить, что в прошлом году в нашем муниципалитете запустили уникальный проект „Интерактивное ориентирование в парках Химок“. Он призван познакомить с этим спортом еще незнакомых с ним жителей», - рассказал лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Ранее воспитанница спортивной школы имени Горелова Кристина Евсикова заняла почетное второе место в общем старте категории «кросс-лонг» первенства России по ориентированию. Всего в турнире участвовали 750 спортсменов из разных уголков страны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки

Новости по теме