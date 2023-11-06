Выставка миниатюр Нюрнбергского периода прошла в Химках
Выставку оловянных солдатиков Нюрнбергского периода организовали для любителей истории в Химках. Все работы выполнены руками инженера Николая Ларичева. Мероприятие прошло на базе спортивного комплекса «Факел».
Мастер собственноручно отливал солдатиков, изготавливал их формы из гипса, а на заключительном этапе работ обрабатывал и окрашивал акриловой масляной краской. Он начал увлекаться этим еще в детстве, но со временем хобби переросло в призвание.
Николай Ларичев рассказал, что на выставке представлена реконструкция плоской оловянной военно-исторической миниатюры.
«Плоская называется из-за того, что первоначально началась делаться в Нюрнберге, отсюда пошло и название – нюрнбергская военно-историческая миниатюра, нюрнбергский солдатик», – рассказал Николай Ларичев.
Отметим, что посетители выставки смогли ознакомиться с фигурками солдат армии Наполеона. Чтобы они получались достоверными, Николай Ларичев изучает литературу, рисунки и музейные экспонаты.
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