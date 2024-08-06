Выставка медиаискусства пройдет в парке Толстого в Химках до 22 сентября

Гостям выставки предлагают не просто познакомиться с искусством от искусственного интеллекта, но и пообщаться с самим «автором». Достаточно будет просканировать специальные QR-коды, чтобы получить доступ к аудиозаписям. Атмосфера города будущего также достигается с помощью интерактивных прожекторов.

«Химки - город инноваций, где современные технологии уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. На выставке химчане могут увидеть, как ИИ воспринимает их любимый город и каким может быть его будущее», - поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Выставка будет открыта до 22 сентября. Познакомиться с экспонатами можно со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Напомним, что ко Дню города в Химках проведут множество праздничных мероприятий. Так, в «Артишоке» уже действует арт-галерея «Типичные Химки. Семейные истории». Она познакомит жителей с 46 картинами на семейную тематику.

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