Выставка макетов-диорам открылась в Звенигороде к 9 Мая
Выставка рисунков и поделок открылась в Первой школе имени Михаила Пронина в Звенигороде. Ее приурочили к военно-патриотической акции «Салют Победе».
Как рассказала педагог-организатор Елена Ксенофонтова, юным мастерам-школьникам младших классов с удовольствием помогали их родители.
«Символы Победы передаются из одного города в другой. В этом году акция посвящена Городу-герою Москве, а символами Победы стали знамя Победы, медаль „За оборону Москвы“ и шапка-ушанка, так как оборона столицы пришлась большей частью на зимнее время», - пояснила Ксенофонтова.
Она добавила, что ребята рисовали картины акварелью, а для поделок использовали пластилин, пластмассу, ветки и сухую траву, а также картонные коробки, спички и полиэтиленовые пакеты.
Школьники очень старались, чтобы их макеты - танки, блиндажи, землянки выглядели реалистично. Итоги конкурса подведут после Дня Победы.
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