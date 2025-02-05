Выставка «Лучшие собаки России» с международными экспертами пройдет в Красногорске

Благодарственные письма получили лучшие учителя школы № 10 за вклад в развитие образования. Событие состоялось на первой в этом году встрече депутата Михаила Мурзакова с жителями Мытищ.

Мероприятие прошло во втором корпусе школы № 10. Депутат Московской областной думы отчитался перед сотрудниками школы о результатах своей деятельности в минувшем 2024 году. Педагоги задали Михаилу Мурзакову волнующие их вопросы по поводу образовательного процесса в Мытищах и обсудили важные меры по поддержке учителей.

Парламентарий отметил, что его приоритетом в работе остается поддержка и развитие образования, так как он сам учился в педагогическом институте.

Михаил Мурзаков отчитался о своей деятельности и перед другими жителями Мытищ - учителями школы № 8 и первого корпуса школы № 10, активистами Мытищинского Союза предпринимателей, трудовыми коллективами. Депутат получил интересные предложения от граждан по развитию образования и других сфер жизни города.