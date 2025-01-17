Выставка литографий Анри Матисса открылась в Балашихе

Анри Матисс занимает уникальное место среди художников Западной Европы ХХ века. Его работы, отличающиеся новаторским подходом, впервые показали миру изобразительное искусство вне академических рамок. Выставка организована в партнерстве с компанией «АртГит», что, по словам директора музея Елены Елистратовой, стало важным событием для местной культуры.

«Выставка „Анри Матисс. Взгляд“ - наш седьмой совместный проект. Это ценное сотрудничество обогащает нас новыми знаниями и предоставляет жителям Балашихи уникальную возможность увидеть работы всемирно известных художников, не покидая своего города», - отметила Елена Елистратова.

На выставке представлены литографии, выполненные в 1945, 1954 и 1980-х годах в парижских и нью-йоркских отделениях Ateliers Mourlot. Особое внимание уделяется работам, созданным при непосредственном участии Матисса, включая литографии из второго издания его книги «Джаз».

Матисс стремился показать свое восприятие изображаемых людей, а не добиваться фотографической точности. В экспозиции можно увидеть портреты его музы Лидии Делекторской и других близких людей. Экскурсовод Оксана Калинина подчеркнула, что Матисс имел особую связь с Россией, и его работы были переданы в Советский Союз после его смерти.

Выставка будет открыта для посещения до 23 февраля 2024 года в картинной галерее на проспекте Ленина, 10.