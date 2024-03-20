Выставка «Кружево Русского Севера» начнется в музее в Сергиевом Посаде 22 марта

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Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, на выставке представлено более 100 кружевных экспонатов середины XVIII - начала XXI веков. Это образцы кружева, предметы женского костюма, выставочные панно и предметы церковного облачения.

Самый ранний памятник на выставке - фелонь середины XVIII - начала XIX столетия, декорированная кружевом из серебряных и позолоченных нитей.

В наше время традиции кружевного промысла бережно хранят талантливые художники и кружевницы предприятия «Снежинка», основанного в середине 1960-х годов.

Посетить уникальную выставку можно до 2 июня 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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