Выставка коллекционных экспонатов Сергея Горшина откроется в Химках 28 сентября

Читайте нас в:

«Гости выставки познакомятся с малоизвестными работами Ивана Шишкина и Алексея Саврасова, ранее входившими в состав единой коллекции Сергея Горшина, а ныне являющимися частью собрания Химкинской картинной галереи, Государственной Третьяковской галереи и частной коллекции», - сообщили в администрации муниципалитета.

Гостям представят графические произведения в технике папье-пелле. Это нанесение рисунки на грунтованную бумагу путем проскребания до белого мелованного грунта. Также на выставке появятся репродукции картин, которые Горшин подарил Третьяковке. Это портреты, интерьеры и сюжетные работы.

Кроме произведений искусства зрителям покажут семейные снимки из архива Горшина. Открытие выставки состоится 28 сентября в 18:00.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».