Выставка колледжей и вузов прошла для школьников в Ленинском округе

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Интерес к такому формату профориентации растет с каждым годом, и участников образовательной выставки становится все больше.

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Образовательную выставку посетило более 3,5 тысячи человек. У ребят была возможность познакомиться с лучшими колледжами и вузами страны и области, принять участие в мастер-классах и послушать лекции от представителей учебных учреждений.

Форум такого формата является открытой площадкой для диалога абитуриентов с образовательными учреждениями. Это полезно не только школьникам, но и родителям.

«Подобная образовательная выставка приобретает ключевое значение, потому что уже, обучаясь в школе, мы хотим дать возможность школьнику выбрать вуз, в который он будет поступать после», - отметила начальник Управления образования Ленинского городского округа Наталья Киселева.

Выставку «Поступи 23/24» провели по инициативе Торгово-промышленной палаты и администрации Ленинского городского округа.

«Задача Торгово-промышленной палаты в том, чтобы образовывать наш Ленинский городской округ. Чтобы дети, которые оканчивают вузы, понимали, что они могут сюда вернуться и получить достойные рабочие места, поднимать наш округ и повышать гражданскую позицию», - отметила руководитель Центра по дополнительному образованию при Торгово-промышленной палате Ленинского городского округа Екатерина Лысенко.