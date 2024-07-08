Выставка книжной графики началась в картинной галерее Балашихи

Открыл выставку художник-иллюстратор Владимир Вагин. Его работы представлены на экспозиции и посвящены русским сказкам. Также на выставке можно увидеть произведения одного из старейших иллюстраторов России Федора Константинова.

«Федор Денисович иллюстрировал классику не только отечественной литературы, но и зарубежной. На нашей выставке представлены его иллюстрации к произведению Льва Толстого „Кавказский пленник“, каждая из которых сопровождается соответствующей цитатой из произведения», - пояснила экскурсовод Оксана Калинина.

Выставка будет работать до 25 августа.

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