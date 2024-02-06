Выставка «Киреево. Проекты мемориальных часовен» открылась в комплексе «Артишок» в Химках

Участники выставки представят разработки проекта по возведению мемориальных часовен на территории исторической усадьбы Киреево в Химках. Работа экспозиции продлится до 31 марта.

Центром духовной жизни и одной из главных достопримечательностей Киреево был Храм преподобного Сергия Радонежского. Усадьба «Киреево» принадлежала представителям известных дворянских фамилий, таким как Еропкины, Бутурлины, князья Долгорукие и Салтыковы, Верстовские. В девятнадцатом веке она перешла в собственность богатейших купцов и промышленников России, в том числе известных меценатов Мамонтовых.

«Проектированию предшествовали натурные исследования с фрагментарными обмерами территории и изучение уникальных архивных материалов за более чем трехсотлетнюю историю места. Химки - молодой и современный городской округ, на месте которого располагалось множество интересных мест и усадеб. И я надеюсь, что мы увидим еще немало интересных экспозиций, раскрывающих историю муниципалитета», - рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

В рамках программы губернатора Андрея Воробьев а «Культура Подмосковья» каждые выходные в музейно-выставочном комплексе «Артишок» проходят мастер-классы, экскурсионные программы, новогодние экспозиции и ярмарки мастеров художественного творчества. Афишу мероприятий можно посмотреть на сайте музея.

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