Выставка картин учеников художника Артура Ли открылась в Пушкино

Начинающие живописцы от 16 до 80 лет преимущественно работают в технике масляной живописи, создавая пейзажи и тематические композиции.

По словам члена союза художника Артура Ли, идея открыть свою студию в Пушкино появилась не случайно, ведь помимо спокойствия, чистого воздуха и красивейшей природы, в город очень легко добраться из Москвы.

«Занятия проходят три раза в неделю, студийцы не только местные - приезжают художники из Москвы, Сергиева Посада, Софрино, Королева, Мытищ. Сейчас в Доме художника проходит наша итоговая выставка, на которой представлены пейзажи, натюрморты, портреты, а также лирические, творческие и учебные композиции, написанные в разные годы», - рассказал Ли.

На выставке собраны самые удачные композиции начинающих художников - это итог десятилетней кропотливой работы мастера и его учеников.

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