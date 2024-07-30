Выставка картин участников клуба «Активное долголетие» открылась в Мытищах
Экспозиция картин участников клуба «Активное долголетие» под названием «Фауна в лицах» открылась в Мытищах. Центральные герои работ — животные.
Пенсионеры занимаются в студии изобразительного искусства под руководством преподавателя-волонтера Регины Райкопуло. Многие долголеты начали рисовать только с приходом в клуб.
Дикие и домашние животные - это центральные персонажи картин выставки.
Экспозиция работает в будние дни по адресу: улица Мира, дом 37. Записаться в клуб «Активное долголетие» можно по телефону: 8 (916) 975-12-46. Посещение клуба бесплатное. При посещении впервые с собой необходимо взять паспорт, а на все занятия - социальную карту Московской области.
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