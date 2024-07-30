Выставка картин участников клуба «Активное долголетие» открылась в Мытищах

Первенство Центра физической культуры и спорта «Мытищи» по петанку среди детских дворовых команд пройдет 30 июля. А 6 и 7 августа дети смогут поучаствовать в соревнованиях по настольному теннису и турниру по футболу.

На спортплощадке по адресу: улица Юбилейная, дом 33/3 состоится Первенство Центра физической культуры и спорта «Мытищи» по петанку среди детских дворовых команд. Участвовать смогут дети 2009 года рождения и младше. Состав команды: 3 участника 1 запасной. Соревнования начнутся 30 июля в 11:00.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» организуют командные состязания Летней спартакиады среди детских дворовых команд по настольному теннису. В них примут участие дети 2009 года рождения и моложе. Состав команды: 2 участника 1 запасной. Начало 6 августа в 11:00 по адресу: улица Летная, дом 22А.

На стадионе Дмитрия Аленичева состоится спортивный праздник, приуроченный ко Дню физкультурника. Дети смогут принять участие в «Веселых стратах», состязаниях по петанку и турнире по футболу среди детских дворовых команд. Мероприятия доступны для ребят 2009 года рождения и младше. Праздник состоится 7 августа в 11:00.

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