30 июля 2024, 01:13

Выставка картин участников клуба «Активное долголетие» открылась в Мытищах

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Экспозиция картин участников клуба «Активное долголетие» под названием «Фауна в лицах» открылась в Мытищах. Центральные герои работ — животные.

Пенсионеры занимаются в студии изобразительного искусства под руководством преподавателя-волонтера Регины Райкопуло. Многие долголеты начали рисовать только с приходом в клуб.

Дикие и домашние животные - это центральные персонажи картин выставки.

Экспозиция работает в будние дни по адресу: улица Мира, дом 37. Записаться в клуб «Активное долголетие» можно по телефону: 8 (916) 975-12-46. Посещение клуба бесплатное. При посещении впервые с собой необходимо взять паспорт, а на все занятия - социальную карту Московской области.

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Мытищи Пенсионеры
30 июля 2024, 02:01
Летняя спартакиада среди детских дворовых команд стартует в Мытищах 30 июля
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Первенство Центра физической культуры и спорта «Мытищи» по петанку среди детских дворовых команд пройдет 30 июля. А 6 и 7 августа дети смогут поучаствовать в соревнованиях по настольному теннису и турниру по футболу.

На спортплощадке по адресу: улица Юбилейная, дом 33/3 состоится Первенство Центра физической культуры и спорта «Мытищи» по петанку среди детских дворовых команд. Участвовать смогут дети 2009 года рождения и младше. Состав команды: 3 участника 1 запасной. Соревнования начнутся 30 июля в 11:00.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» организуют командные состязания Летней спартакиады среди детских дворовых команд по настольному теннису. В них примут участие дети 2009 года рождения и моложе. Состав команды: 2 участника 1 запасной. Начало 6 августа в 11:00 по адресу: улица Летная, дом 22А.

На стадионе Дмитрия Аленичева состоится спортивный праздник, приуроченный ко Дню физкультурника. Дети смогут принять участие в «Веселых стратах», состязаниях по петанку и турнире по футболу среди детских дворовых команд. Мероприятия доступны для ребят 2009 года рождения и младше. Праздник состоится 7 августа в 11:00.

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Дети Мытищи
30 июля 2024, 01:40
Экологическую экспедицию на берегу озера Селигер провели для детей из Мытищ
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Воспитанники детско-юношеского центра «Галактика» весь июль участвовали в летней оздоровительной экспедиции «Селигер 2024». Ребята очищали берег озера от мусора, слушали лекции по экологии, учились жить в природных условиях, занимались спортом, ловили рыбу и ходили за грибами.

В экспедиции юные туристы узнают много нового об экологии, учатся любить природу, формируют экологичное отношение к окружающей среде. Здесь дети учатся ставить палатку, обустраивать места для питания и отдыха на природе, заготавливать дрова. Также ребята ежедневно закаляются и делают зарядку, участвуют в экологических марафонах, очищают берег Селигера от мусора, слушают экологические лекции. В рамках экспедиции юные туристы ходят за грибами и ягодами, ловят рыбу, готовят несложные походные блюда: каши, супы.

Каждое свободное мгновение дети стараются чему-то научиться, чтобы потом продемонстрировать навыки своим друзьям и близким. Ежегодно из таких экспедиций ребята привозят много практических знаний, а также впечатлений и воспоминаний.

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Дети Мытищи Детские лагеря
30 июля 2024, 01:01
Фестиваль кукольных театров пройдет в Мытищах с 12 сентября
Unsplash
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Международный фестиваль-премию кукольных театров «Имени Железкина» организуют в Мытищах с 12 по 17 сентября. Всего в показе примут участие 12 спектаклей-финалистов.

Также на фестивале театр из Мытищ «Огниво» представит спектакль «Сергий Радонежский». А актеры бразильского театра O QUE DE QUE покажут постановку «Где мой нос?».

Церемония закрытия фестиваля состоится 17 сентября в 15:30 в театре кукол «Огниво» имени Станислава Железкина по адресу: улица Шараповская, дом 4, корпус 1.

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Мытищи Театры
30 июля 2024, 00:49
Жители Мытищ отпраздновали День Нептуна в парке Мира
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В Центральном городском парке Мытищ для жителей организовали День Нептуна. Собравшиеся участвовали в спортивных эстафетах, конкурсах и играх с водой.

На Дне Нептуна в Центральном парке мытищинцы состязались в спортивных эстафетах, участвовали в конкурсах и играх с водой. Кульминацией мероприятия стала пенная дискотека. И дети, и взрослые получили заряд бодрости и хорошего настроения.

«Мы пришли в парк всей семьей, нам всем очень понравился День Нептуна! Мама рассказывала нам с братом, что у нее такой праздник был в летнем лагере, и очень хотелось тоже поучаствовать. Обычно, когда ходим в парк, мы на самокатах и каруселях катаемся, гуляем, и на этом празднике можно было все! И даже в пене кувыркаться! Это так классно, если еще такие праздники будут - обязательно придем», - поделился впечатлениями юный житель Мытищ Сергей.

Для горожан и гостей округа в парке все лето проходят развлекательные мероприятия.

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Праздники Мытищи Парки

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