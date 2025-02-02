Выставка картин Шкуратова «Волшебное Рождество» завершилась в Воскресенске

Дмитрий Шкуратов не только художник, он еще поэт, актер и музыкант. Жители Воскресенска хорошо его знают. Дмитрий с детства увлекался гравюрами, позднее трудился художником-оформителем на химкомбинате. Сейчас его работы часто украшают Дворец культуры «Химик».

«Калякал с детства, сколько себя помню, отличался карикатурами, пользовался успехом в школе», - поделился воспоминаниями художник Дмитрий Шкуратов.

В экспозиции представили картины разных лет, но во всех работах прослеживается неповторимый авторский стиль мастера.

«Такая добрая детская энергетика, я бы так сказала. Он добрый человек сам по себе, мы его очень любим», - отметила руководитель Творческого союза воскресенских художников «АРТ-движение» Наталья Черникова.

По словам одного из жителей Воскресенска Дениса Суконнова, сюжеты картин Дмитрия Шкуратова похожи на сказку: и персонажи, и дома.

«Порой в жизни не удается увидеть это вокруг. Дмитрий это передал, настроение становится сказочным», - добавил он.