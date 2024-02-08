Выставка картин Сергея Смирнова открылась в Щелкове

Скрипачка из Подмосковья Анна Танкова выступала десятки раз на самых разных сценах, в том числе всероссийского масштаба. В новом выпуске спецпроекта РИАМО «Открывая таланты» 12-летняя девочка рассказала об отношении к современной музыке и планах на взрослую жизнь, а также объяснила, почему выбрала именно скрипку.

Приучали к классике с детства С раннего детства Анны родители включали ей классическую музыку - произведения Моцарта, Баха, Вивальди. Любимым композитором девочки стал Петр Чайковский.

«Услышав игру величайшего скрипача ХХ века Яши Хейфеца и знаменитую исполнительницу Хилари Хан, отдала свое сердце королеве оркестра - скрипке. Это красивый инструмент со звуком, похожим на пение. Классическая музыка со мной всю жизнь, ее я слушаю каждый день и в обычной жизни - популярных сегодня исполнителей даже не знаю», - поделилась Танкова.

Родители поддержали увлечение дочери и отдали ее во Фрязинскую детскую школу искусств. Юная жительница Подмосковья попала в класс Нины Солосиной, которая сама обучалась музыке во Фрязине. Педагог окончила музучилище в Пушкино, а затем сразу начала преподавать.

«Музыки всегда просила моя душа. А еще всегда нравилось работать с детьми - так что это мое призвание: преподавать, прививать любовь к искусству», - рассказала наставница скрипачки.

Концерты и победы Анна обучается во Фрязинской ДШИ около пяти лет, много готовится и занимается, что позволяет почти не нервничать на концертах. По словам девочки, нужно делать упор не на количество занятий, а на их эффективность.

Школьница при поддержке педагога завоевала немало побед: стала лауреатом второй степени Международного конкурса «Времена года», заняла перовое место в XXVI Открытом конкурсе учащихся ДМШ и ДШИ Электростальской зоны, получила абсолютное золото в зональном конкурсе «Юный скрипач», в дуэте с флейтисткой Анастасией Поповой победила в областном конкурсе «Ансамблевое музицирование» в Электростали, стала обладательницей Гран-при муниципального конкурса «Моя любимая пьеса» Королевского территориального методического объединения детских музыкальных школ.

«Самый запоминающийся - межзональный конкурс в музыкальном училище Пушкино. Была большая конкуренция и серьезные соперники, но мы заняли второе место. А еще впечатлил огромный зал - было очень непривычно», - отметила Танкова.

Воспитанники Фрязинской ДШИ мечтали о собственном огромном зале семь долгих лет. И недавно желание исполнилось - компания «Газпромнефть - смазочные материалы» помогла школе оснастить площадку. В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» здесь появилось световое и звуковое оборудование, акустические элементы сцены.

Анна уже мечтает исполнить на новой сцене «Концерт для скрипки с оркестром» Чайковского. В будущем девочка хочет стать как Хилари Хан и продолжать создавать красивую музыку. В планах у скрипачки - окончить колледж, училище, а затем и консерваторию, чтобы не прекращать выступать.