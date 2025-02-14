Выставка картин профессора ВГИКа Александра Дудина открылась в Красногорске

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Посетители познакомятся с творчеством заслуженного художника РФ, члена Московского союза художников и Союза художников Подмосковья, профессора ВГИКа Александра Дудина. Картины автора популярны как в России, так и за рубежом. Произведения Дудина хранятся в частных коллекциях в Великобритании, Австрии и Италии.

Известные мастера в СССР считают Александра Дудина своим учителем. Он увлекся иллюстрацией, которая интересовала его еще в студенческие годы. За несколько десятилетий Дудиным было создано свыше 600 работ.

Самые узнаваемые проекты художника - оформление книги Николая Васильевича Гоголя «Вий» и произведений Пушкина, Лермонтова и Толстого. Иллюстрации Александра Дудина украшают и детские книги.

Выставка будет интересна ценителям живописи, студентам и детям. Экспозиция «Классик иллюстрации» работает в Главном доме усадьбе Знаменское-Губайлово до 24 марта. Стоимость билета - 200 рублей. Режим работы: улица Красная Горка, дом 30.