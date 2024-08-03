Выставка картин почетного гражданина Коломны откроется в галерее «Дом Озерова»

Анатолий Иванович Кузовкин - журналист, писатель, краевед, педагог, лектор, художник и фотограф. Он работал в газете «Коломенская правда». За время творческого пути Анатолий Иванович выпустил более 100 книг, брошюр и буклетов. Он писал о коломенцах, тяготел к военно-патриотической тематике, краеведению и истории городского округа. С 1997 года является членом редакционной коллегии литературного ежегодника «Коломенский альманах».

Анатолий Кузовкин награжден тремя государственными медалями, удостоен многих ведомственных, общественных и коломенских наград, в том числе почетного знака Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Анатолий Иванович инициировал идеи, которые были реализованы в Коломне. В округе открыли Музей боевой славы, Аллею памяти коломенцев - Героев Советского Союза, литературный музей. Он также принимал участие в подготовке уличной выставки Подмосковья «Герои с вечно русским сердцем».

Анатолия Ивановича знают и как художника. Он участвовал в коллективных выставках в Коломне и Москве, а также организовал более 19 персоналий.

В экспозиции «Счастливые годы творчества» представят 50 картин, написанных с середины 1950 года, фотоснимки и книги, написанные с 1973 по 2023 год.

Персоналия начнет работать с 7 августа и продлится до 25 августа, а 18 августа в 15:00 в музее состоится творческая встреча с почетным гражданином Анатолием Кузовкиным.

Галерея «Дом Озерова» располагается в Коломне в доме № 2 на улице Красногвардейской.

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