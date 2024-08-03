03 августа 2024, 11:54

Выставка картин почетного гражданина Коломны откроется в галерее «Дом Озерова»

Unsplash
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В Коломенской галерее открывается выставка «Счастливые годы творчества», посвященная 85-летию Анатолия Ивановича Кузовкина — почетного гражданина, заслуженного работника культуры РСФСР, члена Союза журналистов и Союза писателей России. В экспозицию вошли 50 картин, фотографии и книги.

Анатолий Иванович Кузовкин - журналист, писатель, краевед, педагог, лектор, художник и фотограф. Он работал в газете «Коломенская правда». За время творческого пути Анатолий Иванович выпустил более 100 книг, брошюр и буклетов. Он писал о коломенцах, тяготел к военно-патриотической тематике, краеведению и истории городского округа. С 1997 года является членом редакционной коллегии литературного ежегодника «Коломенский альманах».

Анатолий Кузовкин награжден тремя государственными медалями, удостоен многих ведомственных, общественных и коломенских наград, в том числе почетного знака Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Анатолий Иванович инициировал идеи, которые были реализованы в Коломне. В округе открыли Музей боевой славы, Аллею памяти коломенцев - Героев Советского Союза, литературный музей. Он также принимал участие в подготовке уличной выставки Подмосковья «Герои с вечно русским сердцем».

Анатолия Ивановича знают и как художника. Он участвовал в коллективных выставках в Коломне и Москве, а также организовал более 19 персоналий.

В экспозиции «Счастливые годы творчества» представят 50 картин, написанных с середины 1950 года, фотоснимки и книги, написанные с 1973 по 2023 год.

Персоналия начнет работать с 7 августа и продлится до 25 августа, а 18 августа в 15:00 в музее состоится творческая встреча с почетным гражданином Анатолием Кузовкиным.

Галерея «Дом Озерова» располагается в Коломне в доме № 2 на улице Красногвардейской.

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Коломна Выставки
03 августа 2024, 11:52
Парашютист аэрограда «Коломна» развернул в небе флаг десантников в День ВДВ
Unsplash
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Инструктор аэрограда «Коломна» Олег Тощев развернул в небе большой флаг «крылатого десанта» в День ВДВ. Такой трюк парашютисты городского округа выполняют не в первый раз.

Флаг Воздушно-десантных войск развернул парашютист Олег Тощев. Он работает инструктором ПДП, AFF и тандем-инструктором, прыгает с 2009 года. С его участием в небе над Коломной развернули самую большую в мире копию Замени Победы и флаг России.

Площадь голубого знамени составила более 1070 квадратных метров - предыдущий рекорд при этом был побит на 300 квадратных метров. Флаг весил около 50 килограммов. В небе его разворачивали с помощью специальной грузовой системы. Олег Тощев прыгал с высоты 2500 метров. Флаг раскрыли на высоте 2000 метров.

Впервые знамя Воздушно-десантных войск развернули в небе над Коломной в 2020 году и установили национальный рекорд.

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Коломна ВДВ
03 августа 2024, 11:24
Аварийное здание снесли в поселке Старый городок в Одинцовском округе
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Активная работа по выявлению и устранению заброшенных и аварийных объектов продолжается в Одинцове. Заброшенное нежилое здание снесли в поселке Старый городок.

Вблизи дома № 8 на улице Почтовой в Старом городке выявили и демонтировали заброшенное строение нежилого назначения.

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко сообщил, что аварийный объект представлял одноэтажное кирпичное здание нежилого назначения общей площадью порядка 580 квадратных метров. Строение располагалось в непосредственной близости от существующей жилой застройки, продолжительное время не эксплуатировалось и находилось в заброшенном состоянии.

В результате принято решение о включении объекта в перечень для ликвидации с последующим сносом.

Аварийное здание снесли, но порядок использования освободившейся территории пока не определили.

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Одинцово Благоустройство Строительство
03 августа 2024, 11:24
Строительная готовность школы № 2 имени Пронина в Звенигороде достигла 98%
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Капитальный ремонт школы № 2 имени Пронина завершается в Звенигороде. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход масштабного обновления учреждения.

В здании постройки 1961 года уже полностью обновили все кабинеты, установили новые окна. Кроме того, рабочие отремонтировали пищеблок, утеплили и облицевали фасады. Сейчас проходит уборка помещений и сборка мебели.

Прилегающие территории благоустроят и сделают стадион. Сейчас готовят основания для спортивного ядра, бордюры и трибуны. Также приведут в порядок и памятник Михаилу Андреевичу Пронину, который находится на территории учебного заведения, а крыльцо школы отделают гранитом.

За несколько дней до начала нового учебного года в школе пройдет встреча с родителями учеников. Они смогут не только оценить обновленное учебное заведение, но и принять участие в высадке деревьев на территории. А уже 1 сентября ученики войдут в полностью отремонтированную школу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Одинцово Благоустройство Школы Строительство
03 августа 2024, 11:24
Первый в Подмосковье медицинский симуляционный центр открылся в Одинцове
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Учебный симуляционный центр открылся на базе Одинцовской областной больницы. Здесь сотрудники медицинской сферы смогут обучаться и совершенствовать свои практические навыки.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с депутатом Совета депутатов Одинцовского округа Ниной Гинтовой осмотрел новый центр. Также на встрече присутствовала сотрудник Одинцовской областной больницы Елена Горбачева.

«На этих тренажерах наши медики смогут постоянно заниматься и повышать свою квалификацию. Сюда же мы будем отправлять и практикантов. Так же и те, кто будет устраиваться к нам в больницу, смогут показывать свои навыки. Благодаря центру, в округе станет больше высококлассных специалистов», - отметил Андрей Иванов.

Здесь будут обучать не только врачебный, но и средний медицинский персонал. Например, медсестры отработают постановку капельницы, уколы, правильное измерение давления и освоят другие навыки.

В Центре есть мультидисциплинарный класс. Там отрабатывают навыки командной работы. Здесь находятся помещения полностью похожие на кабинет врача общей практики, врача-педиатра и ультразвуковой диагностики.

Также для отработки практики неонатологов, педиатров и детских сестер здесь есть два манекена. Один из которых - ребенок. На нем можно отрабатывать навыки первичного осмотра, постановки катетеров, наложения повязок, пальпации и другие. Другой важный навык - отработка реанимации новорожденных. Здесь имитируют оказание сердечно-легочной реанимации ребенку, который рожден в асфиксии.

В планах руководства превратить учреждение в научно-учебный центр. Сюда смогут привлекать специалистов разных направлений, начиная с хирургии и заканчивая акушерством, а также проводить профессиональные мастер- классы.

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Одинцово Медицина

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