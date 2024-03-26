Выставка картин о Востоке открылась в Орехово-Зуеве

Куратор выставки Ирина Моторина сама увлекается Востоком, поэтому решилась на такой эксперимент. География участников обширная: от Орехово-Зуева до Екатеринбурга и даже Белоруссии.

Традиционно открытие выставки в музыкальной галерее проходило под аккомпанемент тематических номеров учащихся и педагогов детской школы искусств имени Якова Флиера. И одни из первых, кто обязательно посещает все выставки, - сами учащиеся ДШИ.

Выставка «Тонкое» в музыкальной галерее продлится до 20 апреля. Возможно, потом она будет гастролировать по другим городам, расширяться и даже меняться.

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