Выставка картин о советском детстве начнется в Щелкове 8 августа

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Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в экспозиции представят работы художников и скульпторов из частных коллекций, а также из фонда музея.

Одним из центральных экспонатов выставки станет портрет внучки работы народного художника СССР Алексея Ткачева под названием «Маша», а графические картины Галины Завьяловой расскажут о жизни советских детей - пионеров, юных альпинистов, спортсменов, рыбаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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