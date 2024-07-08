Выставка картин о семье и родине откроется в музее Мытищ
Академик Российской академии художеств, народный художник России Виктор Шилов представит работы на выставке картин в Мытищинском историко-художественном музее. Экспозиция приурочена к 60-летнему юбилею автора.
Виктор Шилов получил благодарность городского округа Мытищи за вклад в развитие культуры и искусства. Художник говорит, что на создание картин его вдохновила любовь.
«Любовь к Родине, к матери, к людям, к природе. Одна из моих самых любимых картин называется „Благословление“. Она посвящена моей маме. Это очень актуально в Год семьи. Я был десятым ребенком в семье и благодарен матери за ее заботу и тепло. В жизни человека все начинается с родителей и все, что в нас есть хорошего, это благодаря их стараниям», - рассказал Виктор Шилов.
Выставка Виктора Шилова работает в Мытищинском историко-художественный музее до 25 августа.
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