Выставка картин о культуре и истории России открылась в Люберцах

Участниками проекта стали свыше 60 авторов из разных регионов России - от Кубани до Дальнего Востока. Также свои работы представили художники из Германии, Кубы и Италии.

Работы выполнены в живописи, графике, в том числе цифровой, скульптуре, фотографии, также есть изделия декоративно-прикладного искусства.

Сам проект «ЯРоссия» запустили в 2020 году в Таганроге. За пять лет его реализовали в Ростове-на-Дону, Азове, Москве и Туле. Самой масштабной площадкой этого года стал именно музейно-выставочный комплекс в Люберцах.

Выставку можно посетить до 23 марта. Возрастное ограничение - 0+.

Ранее мы рассказывали о том, что в Люберцах прошла первая в этом году встреча администрации с жителями.