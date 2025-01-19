19 января 2025, 11:09

Выставка картин о культуре и истории России открылась в Люберцах

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Жители Люберец могут посетить международную выставку «ЯРоссия» в картинной галерее местного музейно-выставочного комплекса. Здесь представлены работы современных художников о нашей стране.

Участниками проекта стали свыше 60 авторов из разных регионов России - от Кубани до Дальнего Востока. Также свои работы представили художники из Германии, Кубы и Италии.

Работы выполнены в живописи, графике, в том числе цифровой, скульптуре, фотографии, также есть изделия декоративно-прикладного искусства.

Сам проект «ЯРоссия» запустили в 2020 году в Таганроге. За пять лет его реализовали в Ростове-на-Дону, Азове, Москве и Туле. Самой масштабной площадкой этого года стал именно музейно-выставочный комплекс в Люберцах.

Выставку можно посетить до 23 марта. Возрастное ограничение - 0+.

Ранее мы рассказывали о том, что в Люберцах прошла первая в этом году встреча администрации с жителями.

Люберцы Выставки Россия
19 января 2025, 12:29
Мероприятие к годовщине прорыва блокады Ленинграда прошло в Химках
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В микрорайоне Сходня в Химках провели встречу, посвященную Дню годовщины прорыва блокады Ленинграда 1943 года. Посетителям напомнили историю наступательной операции, а также рассказали о подвигах простых людей, благодаря которым это событие состоялось.

Перед жителями выступили муниципальный депутат Алексей Федоров и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева. Они напомнили собравшимся о событиях 1943 года, о наступательной операции советских войск «Искра».

«В Ленинграде люди работали в тылу и на фронте на пределе своих возможностей. 18 января того же года в ходе наступления наша армия наконец прорвала блокаду», - прокомментировал Алексей Федоров.

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы, которая развивается в Химках. В ее рамках организуют события, помогающие воспитывать у людей уважение к истории страны.

«Блокада Ленинграда - одна из самых суровых страниц в истории Великой Отечественной войны. 872 дня нацисты подвергали его жителей и защитников голоду, холоду, регулярным артиллерийским обстрелам и бомбежкам», - отметила Олеся Климачева.

Химки Патриотизм Великая Отечественная война
19 января 2025, 12:24
Литературный вечер памяти Аркадия Гайдара пройдет в Химках 22 января
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В детской библиотеке № 3 в Химках проведут встречу, посвященную творчеству писателя Аркадия Гайдара. Также на следующей неделе в округе пройдут тематические кинопоказ и лекция.

Творческий вечер в библиотеке начнется в 14:00 22 января. В этот же день в школе «Флагман» состоится кинопоказ ко Дню освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков. Старт события - в 18:30.

«История - это наша память. Мы должны помнить о наших героях и их подвигах. Передавать эти знания молодым поколениям», - отметил муниципальный депутат и директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

В четверг, 23 января, в лицее № 15 пройдет лекция, посетители которой узнают историю автора блокадного дневника Тани Савичевой. Также на встрече муниципальный депутат Надежда Смирнова расскажет о патриотической программе, которая реализуется в Химках.

«В Химках ежедневно проводят различные мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, а также встречи с участниками спецоперации», - прокомментировал муниципальный депутат Артур Каримов.

Химки Литература Писатели
19 января 2025, 11:45
Почти 30 километров теплосетей отремонтировали в Химках
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Плановые ремонты тепловых сетей продолжаются в Химках. Так, специалисты «ТСК Мосэнерго» модернизировали 29 километров магистральных и распределительных объектов.

К примеру, в 2024 году сотрудники «ТСК Мосэнерго» установили узел учета на тепловой сети на Школьной улице, обновили 49 насосов и свыше 40 запорно-регулирующих арматур, а также шесть теплообменных аппаратов.

Кроме того, в Химках усовершенствовали узлы газа на котельных, системы диспетчеризации в тепловых пунктах и системы пожарной сигнализации.

Обновления прошли не только в рамках планового ремонта, но и благодаря инвестиционной программе. Она рассчитана на три года. К примеру, к этом году в Химках заменят свыше 42 участков тепловых сетей.

Отметим, что всего в муниципалитете обслуживают свыше 200 километров магистралей. Водой обеспечивают более тысячи домов.

ЖКХ Химки Отопление
19 января 2025, 11:36
Театральный вечер проведут в Доме культуры «Контакт» в Химках 20 января
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Отрывки из спектаклей по мотивам произведений известных писателей и поэтов покажут зрителям в Химках. Мини-постановки подготовят актеры театральной студии «Мечта».

Студию создали при Союзе пенсионеров. Выступление они проведут на сцене Дома культуры «Контакт».

Актеры представят мини-спектакли «Предложение», «Юбилей» и «Медведь» по мотивам произведений Антона Чехова, а также постановку «Все о Золушке». Кроме того, они прочтут стихотворения о любви.

Посетить мероприятие могут все желающие. Оно начнется в 16:00 20 января. Возрастное ограничение - 0.

Присоединиться к репетициям студии «Мечта» и поучаствовать в будущих постановках могут жители Химок серебряного возраста.

Ранее мы рассказывали о том, что в Химках представят музыкальную сказку «Принцесса на горошине». Концерт на рояле проведут в выставочном комплексе «Артишок».

Химки Спектакль Театры

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