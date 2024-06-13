13 июня 2024, 14:45

Выставка картин Михаила Бабенкова откроется 18 июня в Щелкове

Щелковский историко-художественный музей
Читайте нас в: Google Новости

Выставка живописи Михаила Бабенкова откроется 18 июня в Щелковском историко-художественном музее. Посетители увидят знаменитые портреты кисти мастера, а также работы из анималистической серии и пейзажи.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, картины художника находятся в собраниях Российской государственной библиотеки искусств, Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина, в РОСИЗО и в частных коллекциях, в том числе и за границей.

Выставка пройдет при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, а завершится 20 июля 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Музеи Художники Щелково
13 июня 2024, 15:29
Квест на знание прав человека провели для детей в лагере «Литвиново»
Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская организовала для детей участников СВО квест на правовую тематику. Мероприятие прошло в лагере «Литвиново», где отдыхают ребята.

Квест по правам человека прошли 200 детей. Им нужно было набрать как можно больше баллов, решая головоломки и другие задачи. Задания продумали таким образом, чтобы в процессе их выполнения ребята узнали и запомнили полезную информацию о правозащитной деятельности и научились работать в команде.

Участники молодежного совета при омбудсмене помогли провести мероприятие. Церемонию награждения провела председатель организации Светлана Погосян.

Из 20 команд больше всех баллов набрали «Права и свободы», «Знатоки», «Имеем право», «Полдник» и «Легенды».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Молодежный
13 июня 2024, 15:27
Тренинг по продвижению проведут для предпринимателей Подмосковья 19 июня
Пресс-служба Мининвеста МО
Читайте нас в: Google Новости
Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный тренинг «Инструменты продвижения и позиционирование, которое продает». Мероприятие состоится 19 июня.

Участникам помогут определить свою уникальность, найти сильные стороны и выделяться среди конкурентов. Эксперт по личному бренду, интернет-маркетолог Ильяна Левина расскажет предпринимателям, как создать уникальное предложение и продвигать его в интернете, а также о ключевых шагах для построения личного бренда.

Тренинг пройдет в коворкинг-центре «Точка кипения - Коммуна» по адресу: Москва, 2-й Донской проезд, 9с3. Начало в 11:00.

Организатором выступает центр «Мой бизнес» Московской области. Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал развитие экономики в Московской области кл ючевой задачей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
13 июня 2024, 15:20
Газ провели в дома более чем 20 льготников в Наро-Фоминске за год
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Льготники Московской области могут претендовать на дополнительные меры поддержки по газификации домов. Так, льготами воспользовались более 20 жителей Наро-Фоминска за год.

Дополнительная мера поддержки предоставляется семьям, которые получают пособия на ребенка или пенсию со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума. Претендовать на льготы также могут одиноко проживающие пенсионеры, труженики тыла, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, многодетные семьи и ряд других категорий граждан.

Начальник соцзащиты Ирина Журавлева отметила, что граждане имеют право на предоставление дополнительной меры поддержки при соблюдении некоторых условий. Во-первых, необходимо быть собственником дома. Во-вторых, иметь место жительства в индивидуальном жилом доме, подлежащем газификации.

Подать заявку на газификацию дома можно электронно через портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья Инвалиды Социальная газификация
13 июня 2024, 14:54
Театральный фестиваль пройдет в Пушкинском городском округе в конце лета
Пушкинский музыкально – драматический театр
Читайте нас в: Google Новости
«Пушкинский театральный фестиваль» состоится в городе Пушкино в конце августа — начале сентября. Его посвятят 225 — летнему юбилею Александра Сергеевича Пушкина.

Проект Пушкинского музыкально-драматического театра победил в конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Всего отобрано 1189 проектов на общую сумму 5,67 миллиарда рублей из 10 758 заявок.

Фестиваль станет продолжением прошлогоднего мероприятия «МХТ-125, на котором выступали профессиональные труппы из Москвы и Подмосковья.

Напомним, что благодаря высокому профессионализму коллектива театр регулярно выигрывает гранты различных фондов и успешно реализует проекты при поддержке государства, такие как «Наследники Станиславского», «Женитьба Бальзаминова», «Бесприданница» и «Домовенок Кузя».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Театры Пушкино

Новости по теме