Выставка картин местных художников открылась в Раменском

Недавно стартовала ежегодная физико-техническая контрольная «Выходи решать!», предоставляющая уникальную возможность для участников проверить свои знания и погрузиться в увлекательный мир науки. Это масштабное образовательное событие, направленное на популяризацию научной деятельности в России, уже шестой год подряд объединяет тысячи людей со всей страны.

Светлана Михайловна Левитина, участница проекта «Активного долголетия» и педагог с 61-летним стажем, впервые приняла участие в этой акции. «Я считаю, что это правильно, так как человек должен быть всесторонне развит», - поделилась она своими впечатлениями.

От Можайского городского округа в этом году контрольную написали два человека, которые активно участвуют в жизни муниципалитета. «Активное долголетие» ежегодно принимает участие в физико-технической контрольной с момента основания проекта пять лет назад. Задачи, как правило, соответствуют образовательной программе 8-9 классов. Участники решают задания, делятся впечатлениями и обсуждают результаты. Лидия Викторовна Короткова, заведующая отделением ГБУСО МО «КЦСОР Можайский», отметила, что такие акции вызывают огромный интерес у старшего поколения.

Таким образом, участие пожилых людей в физико-технических контрольных - это шаг к их интеграции в современное общество и возможность поддерживать интеллектуальную активность.

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