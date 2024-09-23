Выставка картин местных художников открылась в Можайске

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В Борисовском пленэре приняли участие 10 художников. Они изобразили пейзажи Можайска, села Борисово и его окрестностей, а также Вереи и Архангельского.

«Было приятно увидеть работы наших можайских художников, на которых они с такой любовью запечатлели красоту Можайской земли. Думаю, что выставка станет заметным событием в культурной жизни округа», - поделилась своими впечатлениями жительница Можайска Ирина.

На вернисаж приехали студенты Рузского губернского колледжа. Его преподаватель Гюльнара Хазиева провела для участников мастер-класс по керамике.

Выставка будет работать до 2 октября со вторника по субботу с 10:00 до 17:00 по адресу: улица Крупская, дом № 1.

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