Выставка картин местного художника Елены Власовой открылась в Красногорске

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Екатерина Власова более 20 лет живет в Красногорске. Она провела множество пленэров и мастер-классов, посетила разные уголки России и мира. Все это она отразила в своих работах.

В экспозиции - 20 акварельных картин, посвященных российской глубинке и Италии, морям и цветам.

Художница экспериментирует с разными техниками и материалами, использует пастель и акрил. Особенно ей близка акварель.

Выставка Елены Власовой - размышления о жизни и творчестве. Она напоминает о том, что мир постоянно меняется.

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