Выставка картин к 80-летию Великой Победы открылась в Ногинском театре

Руководство театра стало инициатором этой важной культурной акции. Поддержку оказало Ногинское отделение Союза художников Подмосковья, активно участвовавшее в организации выставки. Сын автора, Владимир Карпов, бережно сохранил картины и представил их зрителям. Он провел экскурсию, поделившись воспоминаниями о своем отце и историями создания некоторых работ, которые были написаны по памяти и фотографиям.

Станислав родился 26 февраля 1926 года в Кузнецке. В годы войны, будучи подростком, трудился трактористом, а затем стал кочегаром. В 17 лет он добровольно вступил в Красную Армию, окончил военное училище и участвовал в боевых действиях в качестве штурмана. После войны продолжил службу в ВВС, учился в инженерной академии и работал на различных должностях до 1976 года, завершив карьеру старшим научным сотрудником.

Первая выставка его работ «О земле родной» открылась в 1982 году в Ногинском гарнизонном Доме офицеров. Выставка в театре станет важным вкладом в сохранение памяти о героизме и подвиге тех, кто сражался за свободу страны.